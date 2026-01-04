Phụ nữ có thực sự cần dùng sản phẩm bổ sung collagen?

Collagen từ lâu được xem là “chìa khóa” của làn da săn chắc, mái tóc khỏe và hệ xương khớp dẻo dai. Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp làm đẹp, các sản phẩm bổ sung collagen ngày càng phổ biến, đặc biệt trong nhóm phụ nữ sau tuổi 25.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là phụ nữ có thực sự cần bổ sung collagen qua đường uống hay đây chỉ là xu hướng được thổi phồng bởi quảng cáo?

Collagen là gì và có vai trò với cơ thể nữ giới?

Collagen là loại protein chiếm khoảng 25-30% tổng lượng protein trong cơ thể, giữ vai trò cấu trúc chính của da, xương, gân, sụn và mô liên kết. Ở phụ nữ, collagen không chỉ ảnh hưởng đến độ đàn hồi và săn chắc của da mà còn liên quan đến sức khỏe xương khớp, mái tóc và móng.

Theo các nghiên cứu sinh học, quá trình sản sinh collagen bắt đầu suy giảm từ sau tuổi 25, trung bình khoảng 1-1,5% mỗi năm. Sự suy giảm này diễn ra nhanh hơn ở phụ nữ do biến động nội tiết, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, khi nồng độ estrogen giảm mạnh. Đây là lý do nhiều phụ nữ nhận thấy da khô hơn, kém đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn sớm và đau nhức khớp.

Bổ sung collagen: cơ chế và hiệu quả thực tế

Collagen trong các sản phẩm bổ sung thường tồn tại dưới dạng collagen thủy phân (collagen peptides). Khi uống vào, collagen không “đi thẳng” đến da hay khớp mà được phân giải thành các axít amin và peptide nhỏ trong hệ tiêu hóa. Những thành phần này sau đó tham gia vào quá trình tái tổng hợp protein của cơ thể, bao gồm cả collagen.

Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung collagen peptides trong 8-12 tuần có thể giúp cải thiện độ đàn hồi da, giảm nếp nhăn nhẹ và tăng độ ẩm cho da ở phụ nữ trung niên. Tuy nhiên, hiệu quả này không mang tính “thần kỳ” và phụ thuộc lớn vào cơ địa, liều lượng, cũng như chế độ ăn và sinh hoạt đi kèm.

(Ảnh: Getty images)

Những hiểu lầm phổ biến về collagen

Một hiểu lầm thường gặp là càng uống nhiều collagen thì da càng đẹp. Trên thực tế, cơ thể chỉ sử dụng một lượng nhất định, phần dư thừa có thể bị đào thải hoặc chuyển hóa thành năng lượng. Ngoài ra, collagen không thể thay thế hoàn toàn kem chống nắng, giấc ngủ và lối sống lành mạnh - những yếu tố then chốt trong việc chống lão hóa.

Một số phụ nữ cũng kỳ vọng collagen có thể “xóa nhăn” hoặc làm trắng da nhanh chóng. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng collagen chỉ hỗ trợ cải thiện cấu trúc da từ bên trong, hiệu quả diễn ra chậm và cần duy trì lâu dài.

Khi nào phụ nữ nên cân nhắc bổ sung collagen?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, không phải mọi phụ nữ đều cần dùng sản phẩm bổ sung collagen. Những đối tượng có thể cân nhắc bao gồm phụ nữ trên 30 tuổi, bắt đầu có dấu hiệu lão hóa da rõ rệt; người có chế độ ăn thiếu protein hoặc ít thực phẩm giàu collagen; phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh; người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng, ô nhiễm hoặc căng thẳng kéo dài.

Với những trường hợp này, collagen bổ sung có thể đóng vai trò hỗ trợ, giúp cơ thể có thêm “nguyên liệu” để tái tạo mô liên kết.

Có thể thay thế collagen bổ sung bằng thực phẩm tự nhiên?

Nhiều chuyên gia cho rằng, trước khi tìm đến sản phẩm bổ sung, phụ nữ nên ưu tiên xây dựng chế độ ăn giàu dưỡng chất hỗ trợ tổng hợp collagen. Các thực phẩm như cá, trứng, thịt nạc, đậu, rau xanh đậm, trái cây giàu vitamin C (cam, kiwi, dâu tây) giúp cung cấp axít amin và đồng yếu tố cần thiết cho quá trình sản sinh collagen nội sinh.

Đặc biệt, vitamin C, kẽm, đồng và vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc kích hoạt enzyme tổng hợp collagen. Nếu thiếu các dưỡng chất này, việc uống collagen cũng khó đạt hiệu quả tối ưu.

Những thực phẩm giàu collagen. (Ảnh: iStock)

Có thực sự cần thiết?

Tổng hợp các ý kiến chuyên gia cho thấy, collagen bổ sung không phải là “bắt buộc” đối với mọi phụ nữ. Đây là giải pháp hỗ trợ, không thay thế chế độ ăn cân bằng và lối sống lành mạnh. Với những người có chế độ dinh dưỡng tốt, ngủ đủ, bảo vệ da trước ánh nắng và kiểm soát căng thẳng, cơ thể vẫn có khả năng tự sản sinh collagen ở mức đáp ứng nhu cầu.

Ngược lại, với phụ nữ bước vào giai đoạn lão hóa rõ rệt hoặc có nhu cầu chăm sóc da chuyên sâu, việc bổ sung collagen đúng cách, có kiểm soát có thể mang lại lợi ích nhất định.

Phụ nữ không nhất thiết phải dùng sản phẩm bổ sung collagen, nhưng trong một số giai đoạn và điều kiện cụ thể, collagen có thể trở thành công cụ hỗ trợ hữu ích. Thay vì chạy theo trào lưu, điều quan trọng là hiểu đúng vai trò của collagen, lựa chọn sản phẩm phù hợp và kết hợp với chế độ sống khoa học để đạt hiệu quả bền vững cho sức khỏe và sắc đẹp.

Sử dụng collagen bổ sung cần lưu ý gì?

Dù tương đối an toàn, collagen bổ sung vẫn có thể gây tác dụng phụ nhẹ như đầy bụng, khó tiêu nếu dùng liều cao hoặc không phù hợp cơ địa. Việc lựa chọn sản phẩm không rõ nguồn gốc, chứa nhiều đường hoặc phụ gia cũng tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe.

Chuyên gia khuyến cáo nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, hàm lượng phù hợp (thường 2,5-10 g/ngày), ưu tiên loại có bổ sung vitamin C để tăng khả năng hấp thu./.

Độ tuổi nào là thời điểm thích hợp để bắt đầu sử dụng collagen? Theo các nhà khoa học, lượng collagen trong cơ thể bắt đầu giảm dần từ khoảng những năm 20 tuổi, vì thế đây được xem là thời điểm lý tưởng bắt đầu bổ sung collagen nhằm duy trì sức khỏe và sắc đẹp.