Bản tin 60s ngày 06/01/2026 gồm những nội dung sau:

Cháy ở xã Phúc Thọ cùng nhiều tiếng nổ lớn, 3 người thương vong.

Công an Quảng Ninh khởi tố 10 bị can vụ học viên tử vong tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà.

Gương mặt mới thay thế MC Đinh Tiến Dũng tại “Ai là triệu phú” là ai?

Giá vàng trong nước biến động mạnh, SJC bật tăng 4 triệu đồng/lượng.

Kỳ thủ 16 tuổi Đinh Nho Kiệt được phong Kiện tướng quốc tế.

Tổng thống Maduro nói gì tại tòa án Mỹ?

Tổng thống Trump tiết lộ kế hoạch can thiệp quân sự của Mỹ tại Venezuela.

Trung Quốc triển khai huấn luyện quân sự quy mô lớn./.