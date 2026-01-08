Hà Nội: Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình người bị nạn trong vụ cháy ở phường Hà Đông

Nhận được thông tin vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại phường Hà Đông, chiều 8/1, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn đã tới thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.

Tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, ông Phạm Anh Tuấn đã trao hỗ trợ từ Quỹ Cứu trợ thành phố cho gia đình các nạn nhân, với mức 5 triệu đồng/người tử vong; chia sẻ sâu sắc trước những mất mát to lớn, mong gia đình sớm vượt qua đau thương, lo hậu sự chu đáo cho người thân.

Ông Phạm Anh Tuấn đề nghị chính quyền phường Hà Đông tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy, tích cực phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân trong việc hậu sự, rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra sáng 8/1 tại phường Hà Đông, chiều cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã xác định danh tính 3 nạn nhân tử vong. Trong đó, 2 nạn nhân tử vong tại khu vực tầng 6 của ngôi nhà là V.T.S (sinh năm 1937) và L.M.T (sinh năm 1999); riêng ông L.T.T (sinh năm 1960) bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông nhưng không qua khỏi và đã tử vong vào chiều 8/1.

Vụ cháy xảy ra khoảng 8 giờ ngày 8/1 tại ngôi nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có địa chỉ số 84 Lê Lợi, phường Hà Đông. Ngọn lửa bùng phát từ khu vực tầng 1, sau đó lan nhanh lên các tầng trên, tạo ra cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ xa.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) cùng lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy, cứu nạn tại hiện trường.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe thang cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn, Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy và 2 xe téc nước của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Hà Nội tham gia chữa cháy.

Công an phường và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được huy động để phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Do đám cháy tỏa nhiệt lớn, khói dày đặc bao trùm toàn bộ căn nhà có quy mô 1 tầng hầm, 6 tầng nổi, 1 tầng lửng và 1 tầng tum, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Trong nhà có 4 người mắc kẹt; lực lượng chức năng đã cứu được 1 người, hướng dẫn 1 người ở nhà liền kề thoát ra ngoài an toàn; còn 2 người mắc kẹt bên trong.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế tại khu vực tầng 1. Đến 10 giờ 30 phút, lửa từ tầng 1 đến tầng 5 được dập tắt; lực lượng tiếp tục chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tại tầng 6 và 7. Đến 11 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

