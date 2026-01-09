Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1946/NQ-UBTVQH15 Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026.

Nghị quyết quy định rõ công tác trọng tâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026.

Cụ thể, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: phối hợp với Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và tổ chức giám sát công tác bầu cử; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp Quốc hội: phối hợp với Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị nội dung, xây dựng dự kiến và tổ chức thực hiện chương trình Kỳ họp thứ Nhất và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; chuẩn bị, tổ chức Kỳ họp không thường lệ trong trường hợp cần thiết để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách thuộc thẩm quyền của Quốc hội; triệu tập và chủ trì các kỳ họp theo quy định.

Chỉ đạo triển khai nghiêm túc các quy định của Nội quy kỳ họp Quốc hội; tổ chức tổng kết kỳ họp Quốc hội, đồng thời, tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, kỳ họp Quốc hội, phát huy tính dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, khoa học, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội.

Tổ chức các Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, các cuộc họp, hội nghị khác để lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội, các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn, cơ quan, tổ chức hữu quan về một số dự án luật và các vấn đề quan trọng khác khi cần thiết.

Về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung chỉ đạo việc xem xét, trình Quốc hội thông qua các dự án luật, nghị quyết để kịp thời thể chế hóa văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Chủ trì, phối hợp với Chính phủ tham mưu xây dựng Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội để trình cơ quan có thẩm quyền của Đảng phê duyệt; ban hành kịp thời kế hoạch triển khai thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội ngay sau khi được phê duyệt.

Chỉ đạo tổ chức Diễn đàn xây dựng pháp luật theo hướng khoa học, thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo triển khai hiệu quả Chương trình lập pháp năm 2026, xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026 trong trường hợp cần thiết. Xem xét, quyết định Chương trình lập pháp năm 2027.

Cùng với đó là xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật, nghị quyết trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội thông qua. Xem xét, thông qua các dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quang cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chỉ đạo thường xuyên rà soát nội dung trong các luật, nghị quyết của Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết để ban hành văn bản kịp thời, bảo đảm có hiệu lực đồng thời khi luật, nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực thi hành.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, trong đó xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong từng năm.

Chỉ đạo tổ chức Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, làm rõ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn giám sát, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội.

Về xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, chuẩn bị, cho ý kiến để trình Quốc hội bầu, phê chuẩn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, đúng chủ trương, định hướng của Đảng, quy định của pháp luật; cho ý kiến về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Xem xét quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy, nhân sự thuộc thẩm quyền, bảo đảm bộ máy được kiện toàn, ổn định và hoạt động hiệu quả.

Về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo triển khai Chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2026 trên cơ sở ưu tiên tăng cường và đi vào chiều sâu hoạt động đối ngoại với nghị viện các đối tác có quan hệ đặc biệt, láng giềng, đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và đối tác quan trọng khác.

Theo Nghị quyết, năm 2026, tổ chức 4 phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV (từ phiên họp thứ 53 đến phiên họp thứ 56); tổ chức 9 phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI (từ phiên họp thứ nhất đến phiên họp thứ 9) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

