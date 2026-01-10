Thủ tướng: VTV thông tin kịp thời, chất lượng nâng cao, chuyển đổi tích cực

Chiều 10/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Thủ tướng yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện phương châm “Đoàn kết thống nhất-Vượt khó vươn lên-Đổi mới sáng tạo-Chuyên nghiệp hiệu quả-Bứt phá toàn diện-Nhân dân tin tưởng-Bạn bè yêu quý-Thương hiệu nâng tầm."

Năm 2025, Đài Truyền hình Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; giữ vững vai trò cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia. Đài đã tuyên truyền kịp thời, toàn diện, có chiều sâu và hiệu quả các đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đài tạo được dấu ấn đậm nét trong tuyên truyền nhiều sự kiện lớn, trọng đại của đất nước như: Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50); 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80); 80 năm Chính phủ Việt Nam; 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên và nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại, kinh tế-xã hội quan trọng khác.

Các chương trình truyền hình trực tiếp, phim tài liệu, chuyên đề, cầu truyền hình lớn và đặc biệt là các đại nhạc hội, chương trình văn hóa do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng đã góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận trong nhân dân.

Đài đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XII; kỷ niệm 55 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên; thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm 7 đơn vị trực thuộc và 45 đầu mối cấp phòng; tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của 5 đơn vị truyền hình kết thúc hoạt động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra cơ sở vật chất, hạ tầng của Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đài từng bước mở rộng không gian phát triển mới, chính thức ra mắt và phát sóng kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam, mở rộng chủ quyền truyền thông của đất nước trên trường quốc tế. Đài tổ chức thành công các đại nhạc hội, concert âm nhạc quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn khán giả, tạo điểm nhấn tích cực trong đời sống văn hóa-nghệ thuật, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Năm 2025 là năm thứ ba liên tiếp Đài Truyền hình Việt Nam được cơ quan quản lý nhà nước xếp hạng mức xuất sắc về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí trong khối phát thanh-truyền hình. Nền tảng VTVgo có thêm hơn 6 triệu lượt tải, nâng tổng số lượt tải ứng dụng lên 77 triệu. Tổng doanh thu năm 2025 ước đạt trên 4.200 tỷ đồng, tăng gần 9% so với năm 2024; chi thường xuyên giảm 7% so với kế hoạch, tạo nền tảng tài chính ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Đài xác định 2026 là năm bản lề, chuyển từ ổn định-củng cố sang tăng tốc-bứt phá. Trọng tâm là đổi mới tư duy làm truyền hình trong kỷ nguyên số; lấy khán giả làm trung tâm; lấy nội dung chất lượng cao, dữ liệu và công nghệ làm nền tảng; siết chặt kỷ cương nghề nghiệp; nâng cao hiệu quả quản trị và tự chủ tài chính.

Tại hội nghị, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới hội nghị lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thủ tướng cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều khó khăn, thách thức; tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam vẫn đạt thành tựu nổi bật, toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực.

Trong thành tựu chung của đất nước, có đóng góp quan trọng của Đài Truyền hình Việt Nam với việc tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, linh hoạt phương thức, thực hiện tốt vai trò là cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện của quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh kết quả nổi bật của Đài bằng nhóm từ khóa: “Thông tin kịp thời-Chất lượng nâng cao-Chuyển đổi tích cực-Phối hợp hiệu quả-Bộ máy tinh gọn-Đội ngũ chuyên nghiệp."

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký lưu bút sau khi thăm cơ sở hạ tầng của Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng phân tích Đài Truyền hình Việt Nam đã cập nhật đầy đủ, đưa tin kịp thời, chính xác về mọi mặt của đời sống xã hội, các vấn đề thời sự nổi bật, sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng ở trong và ngoài nước, đặc biệt là đẩy mạnh truyền thông chính sách, quán triệt, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, gần đây là các quyết sách Bộ Chính trị trong các lĩnh vực then chốt của đất nước; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lan tỏa mạnh mẽ các giá trị nhân văn, tích cực.

Đài đã tập trung thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền có chiều sâu, chất lượng, có tác động lan tỏa tích cực, vừa bảo đảm nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao, đa chiều, đa phương tiện của công chúng trong và ngoài nước.

Đài tổ chức nhiều chương trình chính luận, văn hóa, nghệ thuật, giải trí sáng tạo, hấp dẫn; chủ động, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phòng chống buôn lậu, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ…

Đài thực hiện tốt chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại, xây dựng cơ sở dữ liệu, bảo đảm thông tin sâu sắc, trọng tâm, trọng điểm; chủ động mở rộng sản xuất, phân phối nội dung theo hướng đa nền tảng; phát huy hiệu quả các nền tảng số, nâng cao khả năng tiếp cận công chúng trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ 2026 của Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đặc biệt, Đài chính thức phát sóng kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today. Đài đã chủ động phối hợp chặt chẽ với nhiều bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt nhiều chương trình truyền thông nổi bật, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt là về sự kiện trọng đại như A80, A50 hay các đại nhạc hội…

Đài đã rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý tài chính, đầu tư, quản trị nội bộ và đạt nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả, sử dụng tiết kiệm các nguồn lực, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương tài chính theo quy định. Đài đã tập hợp, đào tạo, thu hút được đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, chuyên nghiệp, nỗ lực đóng góp, cống hiến; đồng thời quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường làm việc, chăm lo đời sống cho người lao động.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được của Đài Truyền hình Việt Nam, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, hạn chế và thách thức mà Đài phải vượt qua. Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIV và Kế hoạch 5 năm 2026-2030, đất nước bước vào kỷ nguyên mới trong bối cảnh tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động đổi mới cách nghĩ, cách làm, tập trung thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh với phương châm “Đoàn kết thống nhất-Vượt khó vươn lên-Đổi mới sáng tạo-Chuyên nghiệp hiệu quả-Bứt phá toàn diện-Nhân dân tin tưởng-Bạn bè yêu quý-Thương hiệu nâng tầm."

Đài phát huy hơn nữa vai trò cơ quan truyền thông chủ lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, truyền thông và định hướng tư tưởng. Đài xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt; tiếp tục hiến kế, tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; tập trung thông tin tuyên truyền đậm nét, toàn diện, sâu sắc về những nội dung trọng tâm.

Đài tiếp tục góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa, xây dựng con người mới, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí với việc quốc tế hóa giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam và Việt Nam hóa tinh hoa văn hóa nhân loại để người dân được hưởng thụ công nghiệp văn hóa; tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, làm nổi bật hình ảnh một Việt Nam “ổn định-năng động-trách nhiệm-tin cậy-bản sắc-thân thiện-tự tin-tự chủ-tự lực-tự cường-đổi mới-sáng tạo”, đặc biệt chú trọng gắn kết kiều bào với quê hương, đất nước.

“Đài phải đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng để Vietnam Today trở thành kênh thông tin đối ngoại chủ lực, hiện đại, có bản sắc, đủ sức cạnh tranh trong không gian truyền thông quốc tế; mở rộng thêm các ngữ để lan tỏa rộng rãi hơn kênh thông tin này trên thế giới như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo,” Thủ tướng lưu ý.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam tăng cường công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng nhất trí giải quyết các kiến nghị của Đài Truyền hình Việt Nam, tin tưởng, Đài sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo không ngừng, phát triển bền vững, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đặc biệt quan trọng trong hệ thống truyền thông quốc gia và các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu, nhân dân có cuộc sống hạnh phúc, ấm no, như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng Đài Truyền hình Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Ba tặng Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải do có thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc của Đài Truyền hình Việt Nam./.

