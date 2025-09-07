Đài Truyền hình Việt Nam cần nỗ lực để là cơ quan truyền thông quốc gia kiểu mẫu

Sáng 7/9, Đài Truyền hình Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình Truyền hình đầu tiên, ra mắt và phát sóng kênh Vietnam Today.

Sáng 7/9, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình Truyền hình đầu tiên (7/9/1970-7/9/2025), ra mắt và phát sóng chính thức kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today.

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng cùng các đại biểu và bạn bè quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm. Đây là dấu mốc quan trọng trên chặng đường vẻ vang, với nhiều dấu ấn đầy tự hào của các thế hệ Lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành tặng Đài Truyền hình Việt Nam 10 chữ: "Mọi người, mọi lúc, mọi nơi, sắc sảo, hấp dẫn." Mọi người là tất cả mọi người trong nước, ngoài nước, không phân biệt ai đều được thưởng thức. Mọi lúc là bất kỳ thời gian nào cũng thực hiện tốt. Mọi nơi là không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới./.