Kênh Truyền hình đối ngoại Quốc gia của VTV phát sóng chính thức vào ngày 7/9

Sáng nay (22/8), tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức công bố Lễ giới thiệu Kênh truyền hình Đối ngoại Quốc gia-Vietnam Today. Kênh truyền hình đối ngoại bằng tiếng Anh đầu tiên của Việt Nam sẽ phát sóng chính thức vào ngày 7/9.

Vietnam Today do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và phát sóng, được thành lập theo Quyết định số 747/QĐ-TTg ngày 11/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cung ứng dịch vụ truyền hình đối ngoại quốc gia quảng bá Việt Nam ra thế giới. Vietnam Today phát sóng 24/7 bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ để cung cấp phụ đề đa ngôn ngữ, phù hợp với từng quốc gia và vùng lãnh thổ nơi kênh được truyền dẫn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam nhấn mạnh, Vietnam Today ra đời với mong muốn là cửa sổ thông tin để thế giới hiểu, cảm nhận và kết nối với Việt Nam; nơi thế giới có thể hiểu đúng và đầy đủ về một Việt Nam hòa bình, ổn định, đổi mới sáng tạo, năng động phát triển và hội nhập toàn diện.

Kênh Vietnam Today được xây dựng trên ba nguyên tắc cốt lõi: thông tin chính thống, nội dung sắc bén và truyền thông sáng tạo. Kênh mang đến thông tin đa chiều về đất nước trên đa lĩnh vực. Những chương trình truyền hình và sản phẩm nội dung số của kênh Vietnam Today được đầu tư chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, phù hợp với thị hiếu khán giả quốc tế.

“Vietnam Today đóng vai trò là nền tảng kết nối để quảng bá thương hiệu và hình ảnh quốc gia ra thế giới. Thông qua đó, Vietnam Today góp phần mở rộng hợp tác quốc tế, tạo cầu nối giữa Việt Nam và cộng đồng toàn cầu,” lãnh đạo VTV cho hay.

Vietnam Today phát sóng những chương trình chất lượng cao, toàn diện về Việt Nam trên sóng truyền hình và nền tảng số phong phú, giúp bạn bè quốc tế hiểu đúng và hiểu sâu hơn về đất nước, con người Việt Nam. (Ảnh: VTV)

Theo đại diện VTV, Vietnam Today là “cửa sổ nhìn về Việt Nam,” mang đến cho khán giả toàn cầu bức tranh khách quan và sống động về Việt Nam hôm nay: từ thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, môi trường đến đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Kênh cũng giới thiệu những giá trị đặc trưng, bản sắc truyền thống cùng diện mạo hiện đại của đất nước, phản ánh hành trình Việt Nam vươn mình phát triển và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Bên cạnh đó, Vietnam Today mang đến câu chuyện về một Việt Nam vượt lên những định kiến cũ - một đất nước hòa bình, ổn định, vừa gìn giữ truyền thống vừa hội nhập hiện đại, tràn đầy sức trẻ và năng động, nền văn hóa giàu bản sắc, tươi đẹp và giàu tiềm năng. Đó là câu chuyện về những con người quyết tâm, nỗ lực vươn lên trong hành trình phát triển, yêu chuộng hòa bình và mến khách.

Câu chuyện Việt Nam được kể theo cách sinh động, mới mẻ, hấp dẫn, với góc nhìn đa chiều và lôi cuốn khán giả quốc tế. Vietnam Today phát sóng những chương trình chất lượng cao, toàn diện về Việt Nam trên sóng truyền hình và nền tảng số phong phú, giúp bạn bè quốc tế hiểu đúng và hiểu sâu hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Nền tảng phát sóng kênh Vietnam Today - Phát sóng trong nước: + Hệ thống truyền hình số mặt đất trên toàn quốc của Đài Truyền hình Việt Nam. + Hệ thống truyền hình cáp VTVCab, SCTV. + Hệ thống truyền hình số vệ tinh DTH. + Ứng dụng OTT của Vietnam Today, VTVgo, FPT, VieOn, AVG, Clip TV. - Phát sóng ở nước ngoài: + Ứng dụng OTT của VTVgo và ứng dụng Vietnam Today. + Ứng dụng OTT của Toober tại châu Mỹ và châu Âu v…v… + Hệ thống phát sóng truyền hình số mặt đất tại Lào. + Nền tảng OTT của Unitel tại Lào, Metfone tại Campuchia và Mytel tại Myanmar.