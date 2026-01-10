Cho thôi chức vụ người đứng đầu khi không hoàn thành 5 chỉ tiêu kinh tế-xã hội

Nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ và hiệu quả quản lý, điều hành của năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã có quy định về việc xem xét cho thôi chức vụ đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Cụ thể, người đứng đầu sẽ bị xem xét cho thôi chức vụ nếu trong năm chỉ hoàn thành dưới 70% chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; hoặc không hoàn thành 5 chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế; thu ngân sách nhà nước; giải ngân vốn đầu tư công; thu nhập bình quân đầu người và giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Bên cạnh đó, cán bộ lãnh đạo cũng có thể bị xem xét miễn nhiệm nếu kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh không đạt kế hoạch đề ra.

Trường hợp các quyết định, quy chế, đề án, chương trình, dự án quan trọng do cơ quan, đơn vị mình chủ trì tham mưu, đề xuất ban hành bị cơ quan có thẩm quyền kết luận không hiệu quả hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả xấu, người đứng đầu cũng phải chịu trách nhiệm, trừ các trường hợp bất khả kháng theo quy định.

Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng nêu rõ, người đứng đầu sẽ bị xem xét cho thôi chức vụ nếu để xảy ra các “điểm nóng” phức tạp kéo dài liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Việc thiếu trách nhiệm, không kịp thời xử lý khi phát hiện cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý trực tiếp có vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng là căn cứ để xem xét trách nhiệm và miễn nhiệm.

Đáng chú ý, quy định nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Cán bộ lãnh đạo có biểu hiện quan liêu, xa dân, không kịp thời giải quyết các ý kiến, nguyện vọng chính đáng, khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, gây bức xúc dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan, đơn vị sẽ bị xem xét cho thôi giữ chức vụ.

Ngoài ra, trường hợp cán bộ có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu tín nhiệm theo quy định, nếu không tự nguyện xin từ chức, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét quyết định cho thôi chức vụ.

Những quy định nghiêm, quyết liệt kể trên sẽ góp phần tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới./.

Công chức không hoàn thành nhiệm vụ có thể bị giáng chức hoặc cho thôi việc Căn cứ kết quả đánh giá hằng năm, công chức không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xem xét bố trí vị trí thấp hơn hoặc cho thôi việc, kết quả xếp loại được công khai và lưu vào hồ sơ.