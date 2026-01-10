Lãnh đạo các chính đảng Đức ấn tượng trước những thành tựu của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại đầu năm mới 2026, ngày 9/1, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành đã có các cuộc gặp làm việc với ông Patrik Köbele, Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức (DKP) và ông Wulf Gallert, đồng Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cánh tả Đức (Die Linke), nhằm trao đổi về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của hai nước và các vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đã giới thiệu cho lãnh đạo các chính đảng về 'Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch DKP Patrik Köbele, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành bày tỏ trân trọng trước mối quan hệ gắn bó, truyền thống giữa hai Đảng Cộng sản.

Đại sứ cho biết Việt Nam luôn đánh giá cao sự ủng hộ quý báu của những người cộng sản và nhân dân Đức đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam trước đây.

Đại sứ Việt Nam Nguyễn Đắc Thành làm việc Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức, ông Patrik Köbele. (Ảnh: Thùy Linh/TTXVN)

Đại sứ đã lắng nghe những chia sẻ của Chủ tịch DKP về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của nước Đức trong thời gian qua, cũng như những chính sách có thể tác động đến đời sống người dân Đức. Hai bên cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, phản đối việc sử dụng sức mạnh quân sự gây ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định trên thế giới.

Khẳng định sự quan tâm đến kết quả của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch DKP Patrik Köbele cho biết ông đã tìm hiểu tài liệu, nghị quyết của Đại hội và ấn tượng trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua.

Ông đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân, đồng thời kỳ vọng sau Đại hội này, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và phát huy được tinh thần đoàn kết, gắn kết bền chặt đó. Một điểm khiến ông đặc biệt tâm đắc là các văn kiện không chỉ nêu lên những mặt tích cực, mà còn đưa ra những phản biện mang tính hệ thống. Chính những ý kiến phản biện này giúp Đảng Cộng sản Việt Nam không xa rời quần chúng nhân dân.

Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành làm việc với đồng Trưởng ban Đối ngoại của Đảng Cánh tả, ông Wulf Gallert. (Ảnh: Thùy Linh/TTXVN)

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Đảng Cánh tả Đức, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đã làm việc với ông Wulf Gallert, đồng Trưởng ban Đối ngoại của Đảng. Hai bên khẳng định coi trọng mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ giữa hai đảng, đồng thời đánh giá cao việc duy trì cơ chế đối thoại định kỳ hằng năm.

Hai bên thống nhất cùng hợp tác để duy trì độc lập, tự chủ, tôn trọng và tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế; kiên quyết phản đối các hành động quân sự đơn phương, bá quyền và tư duy của chủ nghĩa đế quốc nước lớn.

Trước bối cảnh thế giới diễn biến nhanh chóng, xuất hiện nhiều thách thức mới, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và cơ chế quốc tế, qua đó góp phần đấu tranh chống bá quyền, thúc đẩy trật tự dựa trên luật lệ và bảo đảm tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Một nội dung trọng tâm trong các cuộc gặp là việc Đại sứ Nguyễn Đắc Thành giới thiệu với các lãnh đạo đảng Đức về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại sứ khẳng định đây là sự kiện trọng đại, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đại sứ thông tin về những nội dung cốt lõi của các dự thảo văn kiện, đặc biệt là những điểm nổi bật về đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức, Patrik Köbele, và đồng Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cánh tả, Wulf Gallert, gửi lời chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp./.

Các nhà báo Cuba đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam ĐSQ Việt Nam tại Cuba đã tổ chức buổi họp báo để thông tin tới các cơ quan báo chí và truyền thông Cuba về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của ĐCS Việt Nam, dự kiến diễn ra từ 19-25/1.