Pháp: Lập kỷ lục mới về xuất khẩu điện trong năm 2025

Pháp tiếp tục khẳng định vị thế là nước xuất khẩu điện hàng đầu châu Âu khi ghi nhận lượng điện xuất khẩu cao kỷ lục trong năm 2025, vượt cả mức tiêu thụ điện hằng năm của Bỉ.

Theo công bố của Cơ quan vận hành lưới điện quốc gia Pháp (RTE), cán cân xuất khẩu ròng điện của nước này trong năm 2025 đạt 92,3 TWh, tăng so với mức 89 TWh của năm 2024 và là năm thứ hai liên tiếp lập kỷ lục mới. Lượng điện xuất khẩu này cao hơn tổng mức tiêu thụ điện hằng năm của Bỉ.

Pháp chủ yếu xuất khẩu điện sang các nước láng giềng châu Âu, trong đó lớn nhất là Italy với mức nhập ròng 22,6 TWh. Tiếp theo là Đức và Bỉ với tổng cộng 23,1 TWh, giảm so với năm trước. Anh duy trì mức nhập ổn định 22,6 TWh.

Thụy Sĩ tăng mạnh lượng điện nhập khẩu từ Pháp, đạt 20,1 TWh, do phải dừng vận hành một nhà máy điện hạt nhân trong thời gian dài. Riêng cán cân xuất nhập khẩu điện với Tây Ban Nha gần như cân bằng, với thặng dư nhẹ 0,2 TWh nghiêng về phía Pháp.

Theo RTE, kết quả trên chủ yếu đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của sản lượng điện hạt nhân sau giai đoạn khủng hoảng kỹ thuật và gián đoạn do đại dịch COVID-19. Sản lượng điện hạt nhân của Tổng công ty điện lực Pháp (EDF) đã trở lại mức trước đại dịch, với công suất đạt 56 GW trong đợt rét đậm gần đây - mức cao nhất kể từ tháng 1/2019.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ điện trong nước vẫn chưa phục hồi về mức trước đại dịch và tiếp tục thấp hơn đáng kể so với giai đoạn thập niên 2010. Theo RTE, các biện pháp tiết kiệm năng lượng tiếp tục phát huy hiệu quả, trong khi quá trình điện khí hóa nền kinh tế chưa diễn ra trên quy mô lớn. Hiện năng lượng hóa thạch nhập khẩu vẫn chiếm gần 60% tổng mức tiêu thụ năng lượng của Pháp.

Không chỉ tăng về sản lượng, xuất khẩu điện còn mang lại nguồn thu kỷ lục cho Pháp. Trong năm 2025, giá điện xuất khẩu sang các nước láng giềng tăng, giúp thặng dư thương mại từ điện năng đạt khoảng 5,4 tỷ euro (6,3 tỷ USD), cao hơn mức 5 tỷ euro (5,83 tỷ USD) của năm 2024. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay và vượt xa giai đoạn những năm 2000, khi doanh thu xuất khẩu điện chỉ dao động từ 1 đến 3 tỷ euro mỗi năm.

Tuy nhiên, RTE cũng lưu ý rằng giá trị xuất khẩu điện vẫn thấp hơn nhiều so với chi phí nhập khẩu năng lượng hóa thạch, đặc biệt là dầu mỏ, vốn vượt 60 tỷ euro mỗi năm./.

