Lạm phát khu vực đồng euro trở lại mức mục tiêu 2% của ECB

Lạm phát tại khu vực đồng euro đã trở lại mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong tháng 12/2025. Thông tin mang lại sự yên tâm cho các nhà hoạch định chính sách khi áp lực giá cả tiếp tục giảm.

Theo Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), lạm phát đã giảm từ 2,1% trong tháng 11/2025 xuống còn 2,0% trong tháng 12/2025, đúng như dự báo của thị trường.

Áp lực giá cơ bản cũng dịu đi, khi lạm phát lõi - loại bỏ các yếu tố biến động như thực phẩm và năng lượng, mà các nhà hoạch định chính sách đặc biệt chú ý - đã giảm từ mức 2,4% trong tháng 11/2025 xuống còn 2,3%, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2025.

Xét theo các thành phần, dịch vụ vẫn là nhóm có mức tăng hàng năm mạnh nhất ở mức 3,4%, dù đã giảm nhẹ so với tháng 11.

Lạm phát nhóm thực phẩm, đồ uống có cồn và thuốc lá tăng nhẹ lên 2,6%, trong khi giá các mặt hàng công nghiệp không liên quan đến năng lượng chỉ tăng 0,4%.

Giá năng lượng vẫn duy trì ở mức thấp, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước, là yếu tố chính khiến lạm phát tổng thể chậm lại.

Lạm phát tổng thể và lạm phát cơ bản tại khu vực đồng euro đang ổn định khiến thị trường tài chính đánh giá ECB khó có khả năng điều chỉnh chính sách trong ngắn hạn.

Theo nền tảng dự đoán Polymarket, xác suất ECB giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 2/2026 lên tới 97%, trong khi khả năng cắt giảm lãi suất trong năm 2026 là 45% và khả năng tăng lãi suất chỉ là 11%.

Chuyên gia Joe Nellis, Giáo sư danh dự kiêm cố vấn kinh tế tại MHA, nhận định áp lực giá cả đang dần bình thường hóa sau nhiều năm biến động, song rủi ro vẫn hiện hữu buộc ECB giữ thái độ thận trọng.

Ông cho rằng ổn định giá cả đang trở lại, nhưng tăng trưởng còn mong manh do chi tiêu tiêu dùng thấp và sản xuất công nghiệp trì trệ, buộc ECB phải thận trọng trong việc hỗ trợ phục hồi kinh tế khu vực đồng euro mà không làm lạm phát tăng trở lại./.

