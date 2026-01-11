Multimedia

Infographics

Sáu vùng kinh tế tạo nên bức tranh tăng trưởng đa cực năm 2025

Các vùng kinh tế xã hội đều duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong đó Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ đóng góp hơn 2/3 mức tăng GDP cả nước.

vna-potal-toc-do-tang-grdp-va-ty-trong-dong-gop-vao-tang-truong-ca-nuoc-theo-vung-kinh-te-xa-hoi-nam-2025.jpg

Vùng Đồng bằng sông Hồng tiếp tục giữ vai trò là vùng động lực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Tốc độ tăng GRDP ước đạt 9,74% cao hơn mức tăng trưởng chung, đóng góp tới 36,41% vào tăng trưởng chung của cả nước, cao nhất trong các vùng.

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc tăng trưởng GRDP ước đạt 8,53%, đóng góp 7,77% vào tăng trưởng chung của cả nước.

Vùng Bắc Trung Bộ ghi nhận mức tăng GRDP ước đạt 8,37%, đóng góp 6,47% vào tăng trưởng chung.

Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ước tăng trưởng đạt 7,74%, đóng góp 9,56% vào tăng trưởng chung.

Vùng Đông Nam Bộ tiếp tục là vùng kinh tế có quy mô lớn nhất cả nước, tốc độ tăng GRDP ước đạt 7,98% và đóng góp 31,40% vào tăng trưởng chung.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng trưởng GRDP ước đạt 7,24%, đóng góp 8,39% vào tăng trưởng chung./.

(TTXVN/Vietnam+)
#GRDP #Kinh tế #vùng kinh tế xã hội #Tăng trưởng #Việt Nam #2025 #Đồng bằng sông Hồng #Đồng bằng sông Cửu Long
Theo dõi VietnamPlus

NHÌN LẠI NĂM 2025

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2%

Năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2%

Ngành chế biến, chế tạo tăng 10,5%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,7%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,8% và ngành khai khoáng tăng 0,5%.

Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2025

Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2025

GDP của Việt Nam năm 2025 tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025.

Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Lễ hội là sự kiện văn hóa du lịch thường niên được Mường Phăng (Điện Biên) tổ chức vào dịp đầu Năm mới, nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, tôn vinh văn hóa các dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Theo Nghị định số 369/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ có 17 đơn vị.