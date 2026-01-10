Multimedia

Infographics

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

infographics-nghi-quyet-79.jpg
infographics-nghi-quyet-79-2.jpg

Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát: Nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong, định hướng chiến lược của kinh tế nhà nước trong những ngành, lĩnh vực then chốt, thiết yếu, chiến lược; dẫn dắt, hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển; góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống người dân; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Ngoài mục tiêu tổng quát, nghị quyết đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bộ Chính trị #Kinh tế nhà nước #Nghị quyết 79
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2%

Năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2%

Ngành chế biến, chế tạo tăng 10,5%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,7%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,8% và ngành khai khoáng tăng 0,5%.

Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2025

Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2025

GDP của Việt Nam năm 2025 tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025.

Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Lễ hội là sự kiện văn hóa du lịch thường niên được Mường Phăng (Điện Biên) tổ chức vào dịp đầu Năm mới, nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, tôn vinh văn hóa các dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Theo Nghị định số 369/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ có 17 đơn vị.

Tốc độ tăng GRDP năm 2025 của 34 tỉnh, thành phố

Tốc độ tăng GRDP năm 2025 của 34 tỉnh, thành phố

Tốc độ tăng GRDP của các địa phương dao động trong khoảng từ 5,84% đến 11,89%, trong đó phần lớn các địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 7% (chỉ có 5 tỉnh có tốc độ tăng trưởng dưới 7%).