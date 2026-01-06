Chính trị

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Theo Nghị định số 369/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ có 17 đơn vị.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 369/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026. Theo quy định mới, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ có 17 đơn vị gồm: Vụ Tổng hợp; Vụ Pháp luật; Vụ Kinh tế tổng hợp; Vụ Công nghiệp; Vụ Nông nghiệp; Vụ Khoa giáo-Văn xã; Vụ Quan hệ quốc tế; Vụ Nội chính; Vụ Tổ chức công vụ; Vụ Theo dõi công tác thanh tra (Vụ I); Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể; Vụ Thư ký-Biên tập; Vụ Hành chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Chuyển đổi số; Cục Quản trị-Tài vụ và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ./.

