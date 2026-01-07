Thế giới
Campuchia cáo buộc Thái Lan “cướp” vũ khí tại đồn biên phòng

Campuchia cáo buộc lực lượng Thái Lan thu giữ vũ khí tại một đồn biên phòng nằm trong lãnh thổ Campuchia, cho rằng đây là hành vi xâm phạm chủ quyền và vi phạm thỏa thuận song phương.

Minh Hiếu
Nhiều nước châu Âu ra tuyên bố chung ủng hộ Đan Mạch trong vấn đề Greenland

Trung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu hàng lưỡng dụng sang Nhật Bản

Minh Hiếu
(Vietnam+)
XUNG ĐỘT BIÊN GIỚI THÁI LAN-CAMPUCHIA