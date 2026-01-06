Thái Lan tố Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Theo AFP, ngày 6/1, quân đội Thái Lan cáo buộc biết lực lượng Campuchia đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được cách đây 10 ngày, khi bắn đạn cối vào một tỉnh biên giới của Thái Lan, làm một binh sĩ bị thương.

Trong một tuyên bố, phía Thái Lan khẳng định: “Campuchia đã vi phạm lệnh ngừng bắn” vào sáng 6/1, đồng thời cáo buộc lực lượng Campuchia bắn đạn cối vào tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan. Theo tuyên bố, một binh sĩ bị thương do mảnh đạn và đang được sơ tán để điều trị y tế.

Tranh chấp kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á đã bùng phát thành các cuộc đụng độ quân sự nhiều lần trong năm 2025, với giao tranh trong tháng 12 khiến hàng chục người thiệt mạng và khoảng một triệu người ở hai bên biên giới phải sơ tán. Hai nước đã nhất trí ngừng bắn vào ngày 27/12/2025, chấm dứt ba tuần giao tranh.

Campuchia hiện chưa đưa ra bình luận về cáo buộc mới nhất này.

Trước đó, ngày 29/12, Chủ tịch ASEAN đã ra tuyên bố hoan nghênh kết quả cuộc họp đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) giữa Campuchia và Thái Lan hôm 27/12, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thiết lập hòa bình tại khu vực biên giới giữa hai nước.

Trong cuộc họp được tổ chức tại cửa khẩu quốc tế Prum (tỉnh Pailin, Campuchia) và Ban Pak Kard (tỉnh Chanthaburi, Thái Lan), hai bên đã đạt được đồng thuận về hai nhóm biện pháp then chốt, bao gồm các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng và các cơ chế triển khai, xác minh quá trình này.

Theo thỏa thuận, hai bên cam kết ngừng bắn ngay lập tức, áp dụng cho tất cả các loại vũ khí và mọi hình thức tấn công nhắm vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự cũng như các mục tiêu quân sự tại tất cả các khu vực tranh chấp.

Để đảm bảo thỏa thuận được thực thi nghiêm túc, hai nước đã thống nhất tăng cường vai trò của Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT). Theo đó, hai nước sẽ tham vấn với Chủ tịch ASEAN và AOT để xác minh và đảm bảo việc triển khai hiệu quả tất cả các biện pháp đã được nhất trí.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Malaysia - nước Chủ tịch ASEAN, thỏa thuận lần này được xây dựng dựa trên nền tảng của các cam kết trước đó, bao gồm lệnh ngừng bắn ngày 28/7 và Tuyên bố chung Kuala Lumpur ngày 26/10. Mục tiêu cốt lõi là khôi phục niềm tin, đưa các hoạt động trở lại bình thường và xây dựng nền hòa bình bền vững dọc biên giới.

Tuyên bố nêu rõ ASEAN tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong việc đảm bảo an ninh, ổn định khu vực và nhấn mạnh nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực theo đúng Hiến chương Liên hợp quốc và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

Chủ tịch ASEAN tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực đang triển khai, đồng thời kêu gọi sự cộng tác từ các quốc gia thành viên và các đối tác bên ngoài để thúc đẩy môi trường thuận lợi cho hòa bình, ổn định lâu dài và mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa Campuchia và Thái Lan./.

