Indonesia: Lũ quét tại tỉnh Bắc Sulawesi làm ít nhất 14 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, đã có ít nhất 14 người thiệt mạng và 4 người hiện vẫn mất tích sau các trận lũ quét xảy ra tại tỉnh Bắc Sulawesi của nước này, trong bối cảnh mưa lớn kéo dài tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại nhiều khu vực.

Cơ quan cứu hộ địa phương cho biết mưa lớn trút xuống từ rạng sáng 5/1 đã gây ra lũ quét trên đảo Siau thuộc khu vực hành chính Siau Tagulandang Biaro. Dòng nước lũ cuốn theo đất đá và bùn dày đã quét qua nhiều khu dân cư, khiến nhiều người không kịp trở tay.

Người phát ngôn cơ quan cứu hộ địa phương Nuriadin Gumeleng cho hay 16 nhân viên cứu nạn đã được triển khai để tìm kiếm 4 người mất tích.

Tính đến ngày 6/1, ít nhất 18 người bị thương đã được ghi nhận. Lực lượng chức năng hiện vẫn đang tiếp tục rà soát, thu thập thông tin từ người dân địa phương để xác định khả năng còn các nạn nhân khác chưa được thống kê.

Cùng thời điểm này, nhiều tuyến đường chính tại các khu vực bị ảnh hưởng do lũ quét vẫn bị đất đá, bùn dày và các mảnh vỡ che lấp, gây trở ngại lớn cho công tác cứu hộ và tiếp cận hiện trường.

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho biết đã có ít nhất 444 người được sơ tán tạm thời tới các trường học và nhà thờ trong khu vực. Chính quyền địa phương đã huy động máy xúc và thiết bị hạng nặng để khẩn trương giải phóng các tuyến đường bị phong tỏa do bùn đất và các mảnh vỡ sau lũ.

Theo tỉnh trưởng Bắc Sulawesi, ông Yulius Selvanus, lũ quét đã phá hủy hàng trăm ngôi nhà cùng nhiều công trình công cộng và trụ sở cơ quan nhà nước, gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng.

Theo Cơ quan Khí tượng Indonesia, lũ quét xảy ra đúng vào cao điểm mùa mưa tại đảo Sulawesi. Dự báo trong các tháng Một và tháng Hai, nhiều khu vực trên khắp Indonesia, bao gồm Java, Sulawesi, Maluku và Papua, sẽ tiếp tục đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ lụt và sạt lở đất do mưa lớn kéo dài. Trong khi đó, các đảo Sumatra và Borneo đã trải qua đỉnh mưa vào các tháng 11 và 12 năm ngoái.

Trước đó, vào tháng 11/2025, các trận lũ và các vụ sạt lở đất do bão tại đảo Sumatra đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, với hàng trăm người vẫn mất tích.

Các tổ chức môi trường cho rằng tình trạng phá rừng liên quan đến hoạt động khai khoáng và khai thác gỗ đã làm gia tăng mức độ tàn phá của thiên tai tại Indonesia trong những năm gần đây./.

Indonesia: Lũ lụt nghiêm trọng tái diễn tại Tây Sumatra Lũ lụt nghiêm trọng tại Tây Sumatra, Indonesia do mưa lớn cực đoan gây thiệt hại hơn 31.000 tỷ rupiah (tương đương 1,86 tỷ USD) và gần 300 nghìn người ảnh hưởng.