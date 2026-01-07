Chiến thắng 7/1: Biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế trong sáng Campuchia-Việt Nam

Nhân kỷ niệm 47 năm Chiến thắng 7/1 - ngày đất nước và nhân dân Campuchia được giải phóng khỏi chế độ Kampuchea Dân chủ diệt chủng, hãng Thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) đăng tải bài viết nhận định sự kiện lịch sử cách đây gần nửa thế kỷ là chiến thắng của chân lý, sự thật và niềm tin, đồng thời khẳng định đây là thắng lợi chung của nhân dân hai nước Campuchia-Việt Nam và viết nên một trang sử anh hùng vĩ đại của tình đoàn kết quốc tế vô tư, trong sáng và chân thành giữa hai quốc gia láng giềng.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong bài viết xuất bản ngày 7/1, AKP cho biết, ngày này năm nay tròn kỷ niệm 47 năm Ngày chiến thắng lịch sử 7/1 (1979-2026), gắn với thời khắc đất nước và nhân Campuchia được giải phóng khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo do Pol Pot đứng đầu. Sau gần nửa thế kỷ, những vết sẹo cũ vẫn chưa liền da.

Nỗi đau vẫn ám ảnh mỗi người dân Campuchia khi lần giở lại một trong những trang sử bi thương và tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại thế kỷ20.

Bài viết cho biết, sau khi lên cầm quyền, chế độ diệt chủng do Pol Pot cầm đầu ở Campuchia đã tiến hành xây dựng một mô hình xã hội chưa từng có trong lịch sử nhân loại, cô lập đất nước với thế giới bên ngoài.

Chúng thiết lập “Nhà nước Kampuchea Dân chủ” với những chính sách độc đoán tàn bạo nhất. Trong 3 năm, 8 tháng, 20 ngày đen tối dưới chế độ này, tự do, dân chủ và quyền cơ bản của con người đã bị xóa bỏ hoàn toàn.

Trong quãng thời gian đó, nhân dân Campuchia bị đối xử như nô lệ dưới sự lãnh đạo độc tài của “Angkar” hay “tổ chức.”

Với luận điệu tuyên truyền và khẩu hiệu “xóa bỏ giai cấp,” chính quyền Kampuchea Dân chủ đã tản cư người dân từ thành thị về nông thôn, cưỡng bức lao động nặng nhọc trong khi ăn không đủ no, dẫn tới kiệt sức trầm trọng.

Trưa 7/1/1979, các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia cùng Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào giải phóng Thủ đô Phnom Penh, lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh và mang lại tương lai tươi sáng cho đất nước Chùa Tháp. (Ảnh: TTXVN)

Hơn thế nữa, chế độ Kampuchea Dân chủ còn thực hiện chính sách xóa bỏ trường học, giết hại trí thức, xóa bỏ hệ thống giáo dục các cấp, phá hủy di sản văn hóa lâu đời và phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp của nhân dân Campuchia, phá hủy chùa chiền và giết hại các nhà sư. Hàng trăm nghìn người có học thức, tầng lớp trung lưu bị tra tấn và bức tử trong các nhà tù được chỉ định, đặc biệt là ở thành phố.

Trong số này, cơ sở tra tấn và thẩm vấn khét tiếng nhất là nhà tù Tuol Sleng ở Phnom Penh, còn gọi là Ty An ninh 21 (S-21), nơi giam giữ và hành quyết khoảng 17.000 tù nhân nam phụ, lão ấu.

Trong giai đoạn cầm quyền từ ngày 17/4/1975-6/1/1979, chế độ cánh đồng chết đã giết hại gần 3 triệu người Campuchia vô tội.

Cũng theo Thông tấn xã Campuchia, với đôi tay vấy máu đồng tộc, chế độ Khmer Đỏ đã thực hiện chính sách đối ngoại cực kỳ nguy hiểm.

Với sự kích động và hỗ trợ của thế lực bên ngoài, tập đoàn Pol Pot-Ieng Sary đã phá hoại quan hệ Campuchia-Việt Nam bằng cách kích động hận thù sắc tộc, tuyên truyền chống Việt Nam và tiến hành các hành động quân sự xâm phạm biên giới, xâm phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Hơn 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế, Quân tình nguyện Việt Nam đã thực hiện một sứ mệnh lịch sử cao cả, giúp giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và giành đại thắng. Trong ảnh: Lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam phối hợp luyện tập, nâng cao kỹ thuật chiến đấu. (Ảnh: TTXVN)

Không cam chịu trước hành động diệt chủng tàn bạo của chế độ diệt chủng, Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia - tổ chức tiền thân của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia hiện nay - đã khẩn thiết kêu gọi sự giúp đỡ từ phía Việt Nam.

Đáp lại lời kêu gọi đó, Quân đội tình nguyện Việt Nam đã vào cuộc, sát cánh cùng lực lượng vũ trang của Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia để cùng chiến đấu lật đổ chế độ Pol Pot tàn bạo, tiến tới chiến thắng ngày 7/1/1979.

Sau chiến thắng lịch sử đó, Quân đội tình nguyện Việt Nam tiếp tục hỗ trợ huấn luyện, đào tạo, cùng quân đội Campuchia chiến đấu với lực lượng tàn dư của Khmer Đỏ, vốn đã trốn chạy và tiếp tục gây chiến với lực lượng chính phủ ở khu vực biên giới phía Tây của đất nước Chùa Tháp.

Đến khi quân đội Campuchia lớn mạnh, đủ năng lực ngăn chặn không để chế độ diệt chủng quay trở lại, Quân tình nguyện Việt Nam quyết định rút quân hoàn toàn khỏi Campuchia vào năm 1989.

Với nhận định rằng chiến thắng lịch sử ngày 7/1/1979 đã giúp giải cứu khoảng 5 triệu người dân Campuchia khỏi miệng hố tử thần dưới chế độ diệt chủng tàn bạo do Pol Pot lãnh đạo, vốn đã giết hại hơn 3 triệu người vô tội trong thời gian cầm quyền, AKP nêu rõ: “Thắng lợi chung đó của nhân dân hai nước Campuchia-Việt Nam là thành quả của hoạt động phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng cách mạng yêu nước chân chính của Campuchia và sự ủng hộ to lớn của nhân dân, quân tình nguyện, Đảng và Nhà nước Việt Nam.”

Theo hãng thông tấn quốc gia Campuchia, trong diễn văn trình bày tại sự kiện kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia diễn ra ngày 2/12/2025 tại thủ đô Phnom Penh, ông Hun Many - Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Bộ trưởng Bộ Công vụ Campuchia - đã nhấn mạnh: “Chúng ta cũng ghi nhớ những hy sinh to lớn của quân đội tình nguyện Việt Nam đã tham gia chiến đấu lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.”

Bên cạnh đó, AKP cho biết trong nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia ban hành ngày 15/11/2023, Đại hội đã gửi lời cảm ơn tới các nước bạn bè gần xa, đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam, đã hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Ngoài ra, trong thông điệp gửi nhân dân Campuchia nhân dịp kỷ niệm ngày Chiến thắng 7/1 hằng năm, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Techo Hun Sen và các lãnh đạo cấp cao của Campuchia cũng luôn khẳng định công ơn cao cả và sự hy sinh anh dũng của các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam và các quân nhân cách mạng Campuchia thuộc Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp độc lập, dân tộc trên đất nước Chùa Tháp.

Người dân Campuchia mang nước thốt nốt đến cho bộ đội tình nguyện Việt Nam trong những ngày giúp dân Campuchia thu hoạch lúa - hình ảnh thắm đượm tình nghĩa quân dân Việt Nam-Campuchia trong cuộc chiến đấu lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Ảnh: TTXVN

Đó là trang sử anh hùng vĩ đại của tình đoàn kết quốc tế vô tư, trong sáng và chân thành giữa Campuchia và Việt Nam. Mọi thế hệ nhân dân Campuchia mãi ghi nhớ, không bao giờ quên công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của họ.

Theo AKP, đất nước Campuchia và Việt Nam hôm nay không bao giờ quên thời kỳ cùng kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh giành độc lập và nền hòa bình cho đất nước, nhân dân của mỗi nước.

Đặc biệt là sự tham gia của nhân dân, quân đội tình nguyện, Đảng và Nhà nước Việt Nam, kề vai sát cánh cùng Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia trong cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, cứu sống hàng triệu người Campuchia thông qua sự kiện chiến thắng ngày 7/1/1979.

Ở chiều ngược lại, đó là sự đóng góp, hỗ trợ của Campuchia đối với Việt Nam trong sự nghiệp thống nhất đất nước và giành thắng lợi hoàn toàn vào ngày 30/4/1975. Tất cả những điều đó khẳng định mối quan hệ tốt đẹp và chân thành giữa hai quốc gia láng giềng Campuchia-Việt Nam luôn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn.

Từ góc tiếp cận đó, hãng Thông tấn quốc gia Campuchia nhấn mạnh: “Chiến thắng lịch sử ngày 7/1/1979 đã tạo nên một truyền thống tốt đẹp và tiếp tục được vun trồng, bồi đắp, giữ gìn ngày càng tươi đẹp, rực rỡ hơn cho các thế hệ lãnh đạo, cũng như tiếp tục lan tỏa để thế hệ trẻ thuộc mọi tầng lớp hiểu rõ hơn về hình mẫu quan hệ tốt đẹp này, phù hợp với tinh thần 'láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài' mà lãnh đạo hai nước đã xác định”./.

