Đại hội XII Đảng NDCM Lào: Nền tảng chính trị cho giai đoạn phát triển mới

Với khẩu hiệu “Nâng cao vai trò lãnh đạo vững mạnh của Đảng, quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; tiếp tục hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân vững mạnh để tiến lên xã hội chủ nghĩa," Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã kết thúc tốt đẹp, thông qua nhiều văn kiện quan trọng, tạo nền tảng cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong giai đoạn mới.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Cương lĩnh chính trị lần thứ ba của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 10 (2026-2030); Điều lệ Đảng sửa đổi và Nghị quyết Đại hội XII.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2026-2030. Hội nghị cũng bầu 13 ủy viên Bộ Chính trị, 11 ủy viên Ban Bí thư và 7 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cương lĩnh chính trị lần thứ ba của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào xác định 11 chính sách lớn, trong đó nổi bật là phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với chuyển đổi số; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển văn hóa-xã hội, con người toàn diện; củng cố quốc phòng-an ninh toàn dân; mở rộng đối ngoại đa phương, đa hướng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền dân chủ nhân dân; phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc và quyền làm chủ của nhân dân.

Giai đoạn 2026-2030, Lào xác định cải cách hành chính nhà nước là khâu đột phá, tập trung tinh giản thủ tục, nâng cao hiệu lực quản lý, phân cấp-phân quyền rõ ràng, thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Chính phủ Lào tiếp tục triển khai các biện pháp mạnh nhằm khắc phục khó khăn kinh tế-tài chính, phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài nguyên, phát triển năng lượng đa dạng, quyết tâm sản xuất năng lượng điện bằng nhiều phương án, bao gồm thủy điện, điện mặt trời, điện gió và điện hạt nhân, để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu; tăng cường quản trị tốt, tạo sự minh bạch, chống và ngăn chặn tham nhũng, chống thất thoát, tăng nguồn thu ngân sách để tạo động lực cho thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, ổn định và bền vững.

Trong 5 năm tới, Lào đặt mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân khoảng 6% hoặc cao hơn, giảm nợ công xuống dưới 70% GDP, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển (LDC) một cách bền vững. GDP đầu người dự kiến đạt 3.104 USD năm 2030, trong khi thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người sẽ tăng lên 2.914 USD.

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 10 của Lào (2026-2030) được xây dựng trên khẩu hiệu “Nâng cao tinh thần quyết tâm phát triển mạnh mẽ, quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, khai thác hiệu quả mọi thế mạnh, phát triển kinh tế-xã hội theo hướng nhanh, xanh và bền vững;" xác định 3 biện pháp cấp bách gồm số hóa quản lý nhà nước; xây dựng ý thức tự chủ cho người dân; và tăng cường tính minh bạch trong quản lý tài nguyên thiên nhiên. Kế hoạch gồm 6 mục tiêu chiến lược và 26 kế hoạch trọng tâm, bao gồm các lĩnh vực kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, sinh kế, bảo vệ môi trường, kết nối và hành chính công.

Các mục tiêu xã hội trọng điểm gồm giảm tỷ lệ nghèo xuống dưới 10%, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng giáo dục và y tế. Mục tiêu về môi trường bao gồm tăng diện tích bao phủ rừng đạt 70% trên phạm vi cả nước và giảm lượng khí thải nhà kính xuống 60%, để đảm bảo sự phát triển phù hợp với nguyên tắc tăng trưởng xanh.

Ngoài ra, kế hoạch còn ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng để tăng cường kết nối với khu vực và quốc tế, với trọng tâm là tăng cường hợp tác giữa nhà nước và tư nhân (PPP). Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng kinh tế của Lào trong 5 năm qua vẫn còn hạn chế và việc đồng kíp mất giá vẫn là một thách thức đối với Lào trong 5 năm tới.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày 8/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Đại hội Đảng XII của Lào thông qua Cương lĩnh chính trị lần thứ 3 và Điều lệ Đảng sửa đổi, tạo tiền đề để Lào tiến tới thịnh vượng, đồng thời giúp định hướng đường lối tổ chức và hoạt động của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phù hợp với điều kiện tình hình mới hiện nay.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có sự hài hòa về cơ cấu nhân sự, như độ tuổi, giới tính, dân tộc, đạt đủ tiêu chuẩn và điều kiện. Đại hội Đảng XII của Lào thành công tốt đẹp đã khẳng định rõ sự đoàn kết và trách nhiệm, cũng như tính cách mạng và quan điểm giai cấp của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đó là luôn trung thành với lợi ích quốc gia, dân tộc và nguyện vọng của nhân dân; đồng thời cũng thể hiện tính gương mẫu và tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Lào Thongloun Sisoulith kết luận, mặc dù Đại hội Đảng XII đã thành công tốt đẹp, nhưng nhiệm vụ phía trước là cần phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương mà Đại hội đề ra; hướng tới hoàn thành lý tưởng, mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cần tiếp tục xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, là nòng cốt, là hạt nhân lãnh đạo; từng đồng chí ủy viên Trung ương khóa XII phải tiếp tục nêu cao tính cách mạng, trách nhiệm chính trị, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tự học tự rèn, cải tiến tác phong lãnh đạo và cách thức làm việc phù hợp với thực tiễn để lãnh đạo tổ chức thực hiện thành công đường lối, chủ trương mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII đề ra.

Thành công của Đại hội XII khẳng định sự đoàn kết, thống nhất và vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề để Lào tiếp tục vững bước tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động./.

Lào đề ra 6 mục tiêu lớn trong kế hoạch 5 năm phát triển đất nước Mục tiêu đầu tiên là xây dựng nền kinh tế độc lập và tự chủ từ việc phát huy những tiềm năng của đất nước để giúp nền kinh tế ổn định và liên tục tăng trưởng bền vững, đồng thời đảm bảo chất lượng.