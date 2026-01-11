Thái Lan: Nổ bom tại hơn 10 trạm xăng, 4 người bị thương

Ngày 11/1, Quân đội Thái Lan thông báo các đối tượng đã kích nổ bom tại hơn 10 trạm xăng ở miền Nam nước này, khiến 4 người bị thương. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực này còn diễn biến phức tạp.



Theo thông cáo của quân đội, trong khoảng 40 phút sau nửa đêm 10/1, nhiều quả bom đã phát nổ, gây cháy tại 11 trạm xăng ở các tỉnh cực Nam của Thái Lan gồm Narathiwat, Pattani và Yala. Giới chức không tiết lộ thêm thông tin về các vụ bắt giữ cũng như những kẻ chủ mưu.



Trao đổi với truyền thông sở tại, Thống đốc tỉnh Narathiwat Boonchauy Homyamyen cho biết các vụ nổ xảy ra gần như đồng thời, do một nhóm đối tượng thực hiện, khiến 1 cảnh sát ở tỉnh này bị thương.

Trong khi đó, theo quân đội, 1 lính cứu hỏa và 2 nhân viên trạm xăng bị thương tại tỉnh Pattani.

Cả 4 người đều đã được đưa vào bệnh viện và tính mạng không bị đe dọa.

Trả lời báo giới, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thông báo các cơ quan an ninh đánh giá các vụ việc này mang tính “phát tín hiệu”, trùng với thời điểm diễn ra bầu cử chính quyền địa phương ngày 11/1, và không nhằm mục tiêu leo thang xung đột.

Tư lệnh quân đội tại khu vực miền Nam Thái Lan, ông Narathip Phoynok đã chỉ thị nâng mức cảnh giác an ninh lên cao nhất trên toàn khu vực, bao gồm tại các chốt kiểm soát giao thông và khu vực biên giới.



Miền Nam Thái Lan là khu vực có đặc điểm văn hóa – tôn giáo khác biệt so với phần còn lại của quốc gia đa số theo Phật giáo và từ năm 2004 đến nay thường xuyên xảy ra các vụ việc bạo lực ở mức độ thấp, gây thương vong./.

Hàn Quốc: Đe dọa có bom tại trung tâm thương mại Lotte ở thủ đô Seoul Khoảng 100 người đã được sơ tán khỏi trung tâm thương mại Lotte ở Seoul sau lời đe dọa đánh bom trực tuyến, tuy nhiên lực lượng chức năng đã kiểm tra và không tìm thấy chất nổ.