Vụ nổ ở Ấn Độ: Thủ tướng Modi chỉ đạo tăng cường an ninh biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tối 10/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ nổ xảy ra trước đó vài giờ gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi, đồng thời cho biết đã trao đổi trực tiếp với Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah để nắm tình hình và chỉ đạo ứng phó.



Trong thông điệp đăng trên nền tảng X, Thủ tướng Modi cho biết chính quyền đang hỗ trợ tích cực những người bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh coi đây “một bi kịch lớn” và hy vọng những người bị thương sớm hồi phục.



Ngay sau vụ việc, Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah đã tới Bệnh viện Lok Nayak để thăm hỏi các nạn nhân và họp khẩn với Cảnh sát trưởng Delhi Satish Golcha cùng các bác sỹ. Ông cho biết vụ nổ xảy ra khoảng 19h (theo giờ địa phương, tức 17h30 theo giờ Việt Nam) trên chiếc xe Hyundai i20 tại khu vực đèn giao thông Subhash Marg, khiến nhiều người đi bộ bị thương và một số phương tiện hư hại.



Theo Bộ trưởng Shah, các đơn vị phòng chống tội phạm và đặc nhiệm Delhi đã có mặt tại hiện trường chỉ trong vòng 10 phút. Lực lượng Vệ binh An ninh Quốc gia của Ấn Độ và đội điều tra của Cảnh sát Delhi cũng đã triển khai công tác khám nghiệm và thu thập chứng cứ.



Các nguồn tin cho biết tính tới nay, vụ nổ đã khiến 15 người thiệt mạng và 30 người bị thương.



Sau khi xảy ra vụ nổ, hàng loạt bang trên khắp Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động cao, trong đó có Bihar, Chandigarh, Kerala, Uttar Pradesh, Haryana.



Ngoài ra, các lực lượng hữu quan đã phối hợp chặt chẽ để bảo vệ an ninh tại thủ đô New Delhi. Đường sắt miền Bắc Ấn Độ đã thắt chặt an ninh tại 5 nhà ga ở khu vực Delhi. Các đội chó nghiệp vụ đang được triển khai làm nhiệm vụ kiểm tra trên các sân ga. Toàn bộ nhân viên an ninh đường sắt cũng đã được đặt trong tình trạng báo động cao.



Song song với đó, Lực lượng An ninh Biên giới (BSF) Ấn Độ đã tăng cường cảnh giác trên khắp khu vực biên giới với Pakistan, trong khi an ninh cũng được thắt chặt tại biên giới với Nepal và các trạm kiểm soát nhạy cảm khác.

Hoạt động kiểm tra chuyên sâu đang được tiến hành đối với tất cả cá nhân đi qua khu vực biên giới. Các cá nhân chỉ được phép nhập cảnh Ấn Độ sau khi xác minh kỹ lưỡng các giấy tờ tùy thân.



Các đội chó nghiệp vụ và thiết bị sàng lọc tiên tiến đã được triển khai để tiến hành kiểm tra chi tiết, trong khi camera an ninh CCTV và các đội giám sát đang theo dõi mọi hoạt động dọc biên giới.



Trước đó, Ấn độ cũng đã siết chặt an ninh quanh Hành lang Siliguri - “cổ gà” chiến lược rộng chỉ 22 km - trong bối cảnh biến động chính trị tại Bangladesh.

Theo đó, New Delhi đã lập 3 đơn vị đồn trú mới gần biên giới Bangladesh, tăng cường lực lượng thiết giáp, trung đoàn BrahMos, máy bay Rafale và triển khai hệ thống phòng không nhiều lớp gồm S-400, MRSAM và Akash. Ấn Độ cũng thành lập các đơn vị UAV tấn công để nâng cao khả năng phản ứng nhanh, nhằm bảo vệ tuyến huyết mạch chiến lược nối với khu vực Đông Bắc.



Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah cho biết chính quyền đang điều tra về vụ nổ từ mọi góc độ, bao gồm cả khả năng xảy ra tấn công khủng bố. Hiện giới chức Ấn Độ đang xem xét khả năng nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba (LeT) liên quan tới vụ nổ nói trên, trong bối cảnh chỉ vài ngày trước đó xuất hiện đoạn video quay cảnh Saifullah Saif - chỉ huy LeT ở Pakistan - tuyên bố thủ lĩnh Hafiz Saeed đang lên kế hoạch tấn công Ấn Độ thông qua mạng lưới ở Bangladesh. Nghi vấn càng tăng khi Ấn Độ vừa triệt phá một mạng lưới khủng bố lớn, thu giữ gần 3 tấn chất nổ.



Sau vụ nổ, Đại sứ quán Pháp tại Ấn Độ đêm 10/11 đã phát đi khuyến cáo an ninh khẩn tới công dân Pháp đang sinh sống và làm việc tại khu vực thủ đô New Delhi. Cơ quan ngoại giao này đã kêu gọi công dân Pháp “cảnh giác và thận trọng tối đa, tránh xa khu vực xảy ra sự cố và tránh mọi cuộc tụ tập đông người,” đồng thời khuyến khích họ đăng ký trên hệ thống Ariane để nhận cập nhật an ninh./.

Ấn Độ: Nổ gần Pháo đài Đỏ, ít nhất 9 người thiệt mạng Vụ nổ gần Pháo đài Đỏ ở New Delhi gây thiệt hại lớn, khiến 9 người chết và 24 người bị thương, gây lo ngại an ninh cao ở thủ đô của Ấn Độ.