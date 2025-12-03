Trung Quốc thất bại trong thử nghiệm tên lửa tái sử dụng Chu Tước-3

Theo Tân Hoa xã, ngày 3/12, Trung Quốc đã phóng một tên lửa đẩy tái sử dụng, tên gọi Chu Tước-3, do công ty tư nhân Trung Quốc LandSpace phát triển, từ khu vực Tây Bắc nước này.

Tầng hai của tên lửa đã đi vào quỹ đạo định sẵn, song việc thu hồi tầng một không thành công.

Tân Hoa xã dẫn thông báo cho biết tên lửa “đã gặp sự cố cháy bất thường trong quá trình hạ cánh, khiến phương tiện không thể tiếp đất mềm tại bãi thu hồi. Nguyên nhân cụ thể đang tiếp tục được phân tích, điều tra."

Giới quan sát quốc tế cho rằng chuyến bay đầu tiên của Chu Tước-3 tuy thất bại vẫn cho thấy LandSpace đang dẫn trước các đối thủ trong nước như iSpace, Galactic Energy hay Deep Blue Aerospace - những đơn vị vẫn đang phát triển các hệ thống nhỏ hơn hoặc ở giai đoạn kém hoàn thiện hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên một doanh nghiệp Trung Quốc tiến gần tới một phương tiện tái sử dụng có năng lực tương đương Falcon 9 của SpaceX.

Nếu được thương mại hóa thành công, một tên lửa quỹ đạo tái sử dụng do Trung Quốc phát triển sẽ giúp tăng tốc độ triển khai các sứ mệnh vũ trụ, giảm chi phí phóng và hỗ trợ tham vọng xây dựng các chùm vệ tinh cỡ lớn nhằm cạnh tranh với mạng Starlink của SpaceX./.

