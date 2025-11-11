Ấn Độ: Nổ gần Pháo đài Đỏ, ít nhất 9 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tối 10/11, đã xảy ra một vụ nổ xe lớn gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 24 người bị thương.

Theo Cảnh sát Delhi, vụ nổ có sức công phá lớn, nổ tan một chiếc ôtô khác đỗ gần hiện trường, khiến nhiều xe ở cách vài mét bốc cháy và vỡ cửa kính.

Cảnh sát đã ban bố tình trạng báo động cao ở Delhi.

Sở Cứu hỏa Delhi cho biết ngay sau khi nhận thông báo về vụ nổ lúc 18 giờ 55, cơ quan này đã điều 7 xe cứu hỏa đến hiện trường và cảnh sát đang phong tỏa khu vực.

Cảnh sát trưởng thủ đô New Delhi của Ấn Độ Satish Golcha cho biết chưa phát hiện bất cứ dấu hiệu đánh bom điển hình nào tại hiện trường vụ nổ.

Khi được hỏi liệu đây có phải là một vụ đánh bom hay không, ông Satish Golcha nêu rõ: “Không có hố bom nào tại hiện trường nên chưa thể khẳng định đây có phải là một vụ đánh bom hay không. Ngoài ra, cho đến nay vẫn chưa có báo cáo nào về thương tích do mảnh đạn hoặc mảnh vỡ, điều thường thấy trong các vụ nổ bom.”

Trong khi đó, một nguồn tin cảnh sát tiết lộ vụ nổ xảy ra vào khoảng 18 giờ 52 theo giờ địa phương khi một chiếc xe dừng đèn đỏ bất ngờ phát nổ và khiến nhiều phương tiện gần đó bị hư hại. Cảnh sát cũng đã bắt giữ 2 nghi phạm để phục vụ quá trình điều tra.

Vụ nổ xảy ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện 2.900kg thuốc nổ ở khu vực Faridabad tại bang Haryana, cách thủ đô New Delhi khoảng 50km.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, bang Uttar Pradesh kế cận Vùng lãnh thổ Delhi, đã được đặt trong tình trạng báo động.

Chính quyền bang đã ra lệnh tăng cường an ninh tại các địa điểm tôn giáo nhạy cảm, các quận nhạy cảm và khu vực biên giới. Tất cả các cơ quan an ninh cũng đã được cảnh báo.

Cảnh sát tại tất cả các quận của Uttar Pradesh đã được đặt trong tình trạng báo động. Một lệnh đã được ban hành từ thủ phủ Lucknow nhằm tăng cường tuần tra và kiểm soát tại các khu vực nhạy cảm.

Tại thành phố Mumbai, lệnh báo động cao cũng đã được ban bố. Các quan chức đã được yêu cầu tiến hành tuần tra thường xuyên trên khắp thủ đô tài chính của Ấn Độ, đặc biệt là ở các khu vực nhạy cảm./.

