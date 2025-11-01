Ấn Độ: Giẫm đạp tại đền thờ, ít nhất 10 người thiệt mạng

Thống đốc bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), ông S. Abdul Nazeer cho biết ngày 1/11 đã xảy ra một vụ giẫm đạp khi đám đông chen lấn tại đền Venkateswara của người Hindu, thuộc huyện Srikakulam của bang này, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Vụ việc xảy ra khi đám đông tụ tập tại đền nhân dịp lễ Ekadashi, một ngày lễ linh thiêng của Ấn Độ giáo.

Theo thông tin ban đầu, số người tham dự lễ hội tại đền đã vượt quá con số dự kiến, và ban quản lý đã không thể kiểm soát hiệu quả dẫn đến vụ giẫm đạp. Cảnh sát lo ngại số người thiệt mạng có thể sẽ còn tăng.

Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới những người "đã mất đi người thân yêu" và cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục."

Các vụ giẫm đạp thường xảy ra tại các cuộc tụ họp lớn và lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ.

Tháng 9 vừa qua, ít nhất 36 người đã thiệt mạng khi xảy ra giẫm đạp tại một cuộc vận động tranh cử của diễn viên nổi tiếng chuyển sang làm chính trị gia Vijay ở bang Tamil Nadu.

Tháng 6, một đám đông bất ngờ chen chúc tại một lễ hội Hindu ở bang ven biển Odisha, gây ra một vụ giẫm đạp khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Trước đó một tháng, 6 người đã thiệt mạng vì giẫm đạp tại bang Goa, miền Tây, khi hàng ngàn người tụ tập tham gia nghi lễ đi trên lửa phổ biến.

Tháng 1, ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp vào sáng sớm tại Kumbh Mela, một đại lễ hội Hindu ở thành phố Prayagraj, miền Bắc./.

