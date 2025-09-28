Ấn Độ: Giẫm đạp tại vận động tranh cử, nhiều người thiệt mạng

Giới chức Ấn Độ xác nhận trong số 36 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại cuộc vận động tranh cử của Chủ tịch đảng TVK có 8 trẻ em và 16 phụ nữ, còn 58 người bị thương được đưa tới bệnh viện.

Ít nhất 36 người đã thiệt mạng và 58 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại cuộc vận động tranh cử của Chủ tịch đảng Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Vijay tại Karur, bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ vào ngày 27/9.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do tình tình trạng chen lấn quá tải. Theo giấy phép, ông Vijay chỉ được tổ chức cuộc míttinh ở Karur với khoảng 10.000 người tham dự, nhưng ước tính có tới 50.000 người tập trung tại một địa điểm khoảng 11.100m2.

Giới chức Ấn Độ xác nhận trong số những người thiệt mạng, có 8 trẻ em và 16 phụ nữ, còn những người bị thương khác đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Chính quyền địa phương đã tới bệnh viện để nắm bắt diễn biến và kiểm tra công tác chăm sóc các nạn nhân./.