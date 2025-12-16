Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025: Kết nối di sản với sáng tạo

Chiều 16/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội năm 2025 với chủ đề “Hà Nội - Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo.”

Tại họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, Lễ hội là nơi nghệ nhân ẩm thực kể câu chuyện của mình, kết nối với thế hệ trẻ thông qua nhiều hoạt động phong phú như: Tọa đàm chuyên đề; workshop trình diễn của các nghệ nhân; các cuộc thi nhanh giữa học sinh các trường trong lĩnh vực chế biến món ăn theo sự hướng dẫn của nghệ nhân.

Trong đó, trình diễn di sản ẩm thực với các hoạt động như: Workshop gói bánh chưng, nấu cỗ Bát Tràng, ướp chè sen Tây Hồ, quy trình làm cốm, nấu xôi Phú Thượng, bún ốc nguội, hướng dẫn làm ô mai, mứt, nấu cháo se… hứa hẹn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

60 không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội và sản phẩm ẩm thực vùng miền, mang đến cho người dân và du khách nhiều món ngon đặc sắc của Hà Nội và một số địa phương; qua đó tôn vinh giá trị di sản ẩm thực truyền thống, khẳng định thương hiệu “Ẩm thực Hà Nội” gắn với bản sắc thanh lịch - tinh tế.

Đặc biệt, tại lễ khai mạc sẽ công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh “Tri thức chế biến và thưởng thức Chả cá Lã Vọng (thành phố Hà Nội)” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo Ban tổ chức, từ năm 2014, thành phố đã tổ chức kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, trong đó hàng trăm di sản ẩm thực đã được nhận diện, đưa vào danh mục di sản của thành phố.

Cũng tại họp báo, ông Shimamura Masafumi, Giám đốc Khối Marketing, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam cho biết, tháng 11/2025, Acecook Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược 5 năm với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Báo Kinh tế & Đô thị nhằm chung tay gìn giữ, lan tỏa giá trị công nghiệp văn hóa ẩm thực Việt Nam, trong đó phở - biểu tượng ẩm thực của người Việt được xác định là trọng tâm, hướng tới mục tiêu quảng bá sâu rộng và từng bước đưa phở trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận và lan tỏa tới bạn bè quốc tế.

Năm 2025 cũng đánh dấu 30 năm Acecook đồng hành cùng Việt Nam, với nhiều nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo và tôn vinh giá trị phở Việt. Đại diện Acecook Việt Nam nhấn mạnh, việc hợp tác với Hà Nội - cái nôi của văn hóa phở có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình này; đồng thời cho biết các bên đang phối hợp xây dựng kế hoạch dài hạn, bài bản nhằm hiện thực hóa những mục tiêu đã thống nhất.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025 diễn ra từ ngày 19 - 21/12./.

