Nigeria: 35 người thiệt mạng trong vụ nổ xe bồn nhiên liệu

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một vụ nổ xe bồn chở dầu đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 35 người và khiến 46 người khác bị thương tại bang Niger, Nigeria.

Thảm kịch xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 21/10, dọc theo tuyến đường Bida–Agaie, khi nhiều người dân đang cố gắng vớt nhiên liệu từ chiếc xe bồn gặp nạn.



Theo xác nhận của bà Aishat Saadu, người phát ngôn của Đội An toàn Đường bộ Liên bang (FRSC) tại bang Niger, 46 nạn nhân bị thương đã được đưa đến Trung tâm Y tế Liên bang (FMC) Bida để cấp cứu và điều trị. Nhiều nạn nhân bị bỏng nặng đến mức không thể nhận dạng được.



Ông Farouk Kawo, Chủ tịch Hiệp hội tài xế xe bồn Niger kiêm Tổng thư ký Liên đoàn công nhân dầu khí Nigeria (NUPENG), cho biết chiếc xe bồn đang vận chuyển sản phẩm dầu mỏ từ Lagos đến miền bắc Nigeria thì gặp tai nạn.



Đáng chú ý, chỉ riêng trong tháng 10, đã có hơn 30 vụ tai nạn xe bồn được ghi nhận dọc tuyến đường Bida-Agaie. Theo ông Kawo, nguyên nhân chính dẫn đến số vụ tai nạn cao là do chất lượng đường sá xuống cấp nghiêm trọng.

Ông nhấn mạnh rằng thảm kịch này là "thảm khốc" nhưng "có thể tránh được" nếu cơ sở hạ tầng giao thông được cải thiện.



Đây không phải là lần đầu tiên Nigeria chứng kiến những vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến xe chở nhiên liệu. Tình trạng người dân liều mạng thu gom nhiên liệu từ các xe bồn gặp nạn vẫn diễn ra thường xuyên tại quốc gia châu Phi này, bất chấp những rủi ro nghiêm trọng về an toàn.



Chính quyền bang Niger đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cụ thể của vụ nổ và triển khai các biện pháp hỗ trợ cho các nạn nhân và gia đình của họ./.

