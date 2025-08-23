Ấn Độ: Xe bồn phát nổ sau tai nạn giao thông khiến nhiều người thương vong

Ngày 23/8, giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất bốn người đã thiệt mạng và 30 người bị bỏng khi một xe bồn chở khí đốt hóa lỏng (LPG) phát nổ sau vụ tai nạn giao thông tại bang Punjab, miền Bắc nước này.

Nhà chức trách địa phương cho biết một xe bán tải đã va chạm với chiếc xe bồn nói trên ở huyện Hoshiarpur, cách Chandigarh, thủ phủ bang Punjab, khoảng 137km về phía Tây Bắc.

Vụ va chạm khiến xe bồn phát nổ, đồng thời gây hỏa hoạn lớn. Bốn ngôi nhà và 15 cửa hàng gần đó đã bị hư hại.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

