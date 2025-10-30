Ấn Độ: Giải cứu hơn 15 trẻ em bị bắt làm con tin tại trường quay ở Mumbai

Cảnh sát Ấn Độ ngày 30/10 cho biết hơn 15 trẻ em từ 11-15 tuổi đã bị một người đàn ông bắt làm con tin tại một trường quay ở thành phố Mumbai - trung tâm tài chính, kinh tế và văn hóa của nước này - nhưng sau đó đã được giải cứu.

Sự việc xảy ra tại trường quay R.D. Studio ở khu Pawai của Mumbai.

Theo cảnh sát, khoảng 100 trẻ em đã đến đây tham gia buổi thử vai diễn và một nhân viên của trường quay đã bất ngờ khống chế khoảng 15-20 em.

Cha mẹ của các em đang đứng chờ bên ngoài trường quay đã nhanh chóng phát hiện và gọi điện báo cho cảnh sát.

Nhân viên trường quay được xác định là Rohit Arya, đã bị lực lượng chức năng khống chế và giải cứu an toàn toàn bộ số trẻ em trên.

Cảnh sát hiện đang thẩm vấn nghi phạm để làm rõ nguyên nhân hành động./.

