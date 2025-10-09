Ấn Độ: Hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất pháo hoa, ít nhất 6 người thiệt mạng

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều 8/10 tại nhà máy sản xuất pháo hoa Lakshmi Ganapathi, thuộc quận Ambedkar Konaseema, bang Andhra Pradesh. Vụ cháy đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 8 người bị thương.



Phóng viên TTXVN dẫn thông báo từ Cảnh sát khu vực cho biết lửa bùng phát dữ dội vào khoảng đầu giờ chiều, khi hàng chục công nhân đang làm việc trong xưởng sản xuất.

Nhiều nhân chứng cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn trước khi lửa lan nhanh ra khắp khu vực chứa nguyên liệu pháo hoa. Do tính chất dễ cháy nổ của hóa chất trong xưởng, đám cháy đã nhanh chóng biến nhà máy thành một biển lửa, khiến nhiều người không kịp chạy thoát.



Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và cơ quan quản lý địa phương đã nhanh chóng điều nhiều xe chữa cháy cùng đội cứu hộ đến hiện trường. Sau gần một giờ nỗ lực, ngọn lửa mới được khống chế, song phần lớn nhà xưởng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Các nạn nhân bị thương được chuyển đến bệnh viện để điều trị. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác định danh tính các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.



Lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ hiện trường, thu thập chứng cứ và thành lập nhóm điều tra đặc biệt để làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn.

Chính quyền bang Andhra Pradesh khẳng định sẽ đưa ra biện pháp xử lý nghiêm khắc nếu phát hiện sai phạm trong việc quản lý hoặc đảm bảo an toàn của nhà máy.



Thủ hiến bang Andhra Pradesh, ông N. Chandrababu Naidu, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc và ngay lập tức chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, cứu nạn.

Ông Naidu cũng yêu cầu các quan chức cấp cao trực tiếp đến hiện trường để giám sát công tác cứu nạn, đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn tại các cơ sở sản xuất pháo hoa trong toàn bang nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân./.

