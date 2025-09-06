Khánh Hòa: Cửa hàng thiết bị bốc cháy dữ dội, khói đen bao trùm khu vực

Tối 6/9, một vụ hỏa hoạn lớn bất ngờ bùng phát tại căn nhà 4 tầng chuyên kinh doanh máy móc, thiết bị nhôm kính và đồ mộc, địa chỉ số 153 đường Thái Nguyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo người dân gần hiện trường, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, người dân phát hiện mùi khét bốc ra từ căn nhà trên, sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, kèm theo khói đen cuồn cuộn bao trùm khu vực.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa lập tức điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa. Đồng thời, lực lượng y tế và cảnh sát giao thông cũng được huy động để hỗ trợ cứu nạn, điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực xảy ra vụ cháy.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, cửa hàng đang đóng cửa. Bên trong cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy như gỗ, nhựa, hóa chất... khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã nỗ lực khống chế không để ngọn lửa lan sang các nhà dân liền kề.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được điều tra, thống kê. Phóng viên TTXVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ cháy./.

