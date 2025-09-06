Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng may ô dù trong ngõ của khu dân cư

Chiều 6/9, một đám cháy bất ngờ bùng lên dữ dội trong ngõ 638 Ngô Gia Tự (phường Việt Hưng, Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6/9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một khu nhà xưởng nằm cuối đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt và khẩn trương triển khai hàng loạt phương án khống chế ngọn lửa.

Một số người dân cho biết, đám cháy xuất phát từ một xưởng may ô dù nằm trong khuôn viên nhà máy diêm; vị trí xảy ra hỏa hoạn nằm cuối đường Ngô Gia Tự, phía đầu cầu Đuống (hướng từ Long Biên sang Yên Viên).

Hiện trường vụ cháy tại kho hàng ngõ 638 đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng (Hà Nội). (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Anh Đào Văn Tuấn (quê Tuyên Quang), tạm trú tại phường Việt Hưng, Hà Nội cho biết, đám cháy bất ngờ bùng lên dữ dội kèm khói đen bốc cao; từ bên kia sông Hồng nhìn về Cầu Đuống có thể thấy rõ ngọn lửa bốc cao cùng cột khói đen cao hàng chục mét, khiến người dân hoang mang.

Vị trí đám cháy được cho là nằm đối diện khu tập thể Diêm Gỗ Cầu Đuống. Tính đến khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Phóng viên TTXVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ hỏa hoạn./.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ cháy bãi trông xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công điện số 157/CĐ-TTg về vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, ngăn chặn các vụ việc tương tự.