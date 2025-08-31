Hà Nội: Hơn 500 xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy bãi xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy

Chiều 31/8, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà (Hà Nội) cho biết trong vụ cháy tại điểm trông giữ phương tiện ngoài trời ở khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy (địa chỉ số 335 Nguyễn Khoái, phường Hồng Hà, Hà Nội) xảy ra vào chiều 30/8, có tổng số hơn 500 chiếc xe máy bị thiêu rụi.

Trước đó, khoảng 13h ngày 30/8, ngay khi nhận được tin báo cháy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà và các lực lượng của phường trực tiếp đến hiện trường để phối hợp chỉ đạo, tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các đơn vị gồm Phòng cảnh sát và các Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên sông và khu vực số 1, 7, 9, 12 đã huy động 8 xe chữa cháy, 1 xe téc nước, 1 xe cứu thương, 1 ca nô, 1 xe tải… đến hiện trường tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến 13 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bãi xe xảy ra cháy là địa điểm trông giữ phương tiện ngoài trời do Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và giao nhận Giang Linh quản lý, khai thác dịch vụ.

Vào khoảng 13h ngày 30/8, một người đang làm việc tại gara ô tô đối diện bãi xe nhìn thấy cháy tại bốt điện bên ngoài đường cạnh trụ T2 cầu Vĩnh Tuy, sau đó cháy lan sang bãi xe.

Người này đã cùng các nhân viên tại gara ôtô và nhân viên đơn vị trông giữ xe dùng bình bột chữa cháy, vòi nước phun vào đám cháy, tuy nhiên, đám cháy phát triển nhanh nên việc chữa cháy không hiệu quả.

Sau đó, các nhân viên gara ôtô và đơn vị trông giữ xe đã gọi điện báo cháy tới lực lượng chức năng.

Qua xác minh, bãi xe này thuộc quản lý của 2 công ty nói trên, không thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

Đám cháy lan rộng trên diện tích khoảng 300m2.

Mặc dù các lực lượng chức năng đã cố gắng sơ tán được một số phương tiện, tuy nhiên, do các xe được xếp khá gần nhau, số xe này lại để lưu cữu lâu ngày nên không thể sơ tán nhanh được, thiệt hại sơ bộ ước tính hơn 500 xe máy. Vụ cháy may mắn không có thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân và thống kê số tiền thiệt hại của vụ cháy./.

Sẽ kiểm tra an toàn kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Sở Xây dựng đã yêu cầu đơn vị tư vấn vào kiểm tra những vấn đề liên quan đến an toàn, kết cấu của đoạn cầu Vĩnh Tuy, nơi vừa xảy ra đám cháy bãi để xe dưới gầm cầu.