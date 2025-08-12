Huế: Thông tin đầu máy xe lửa ở ga Truồi bị cháy là không đúng

Khoảng 15 giờ 20, ngày 12/8, tại ga Truồi, xã Lộc An, thành phố Huế xảy ra sự cố kỹ thuật ở đầu máy xe lửa khiến khói tỏa ra nghi ngút.

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Lê Trọng Tùng - Giám đốc Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên-Huế, cho biết vụ việc do sự cố kỹ thuật ở đầu máy xe lửa chứ không phải hỏa hoạn.

Khi phát hiện khói, Ban lái tàu, nhân viên đường sắt ở ga Truồi đã kịp thời cắt rời đầu máy với đoàn tàu để xử lý. Sau khoảng 10-15 phút, sự cố được xử lý, hoàn toàn không ảnh hưởng đến người, đoàn tàu và hệ thống đường sắt.

“Thông tin đầu máy xe lửa ở ga Truồi bị cháy như đăng tải trên mạng xã hội, khiến người dân hoang mang là không đúng. Vụ việc chỉ là sự cố kỹ thuật đầu máy xe lửa,” ông Lê Trọng Tùng khẳng định./.

