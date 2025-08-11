Chính thức vận hành đoàn tàu chất lượng cao tuyến Hà Nội-Quảng Trị

Sáng 11/8, tại ga Đồng Hới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với đơn vị của ngành đường sắt tổ chức đón đoàn tàu chất lượng cao trong hành trình đầu tiên từ Hà Nội đến Quảng Trị.

Đây là sản phẩm vận tải mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa trải nghiệm cho hành khách.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo Trung tâm xúc tiến Du lịch Quảng Trị đã tặng hoa, quà lưu niệm và gửi lời chúc mừng tới 180 hành khách trên đoàn tàu JQB1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 20 giờ 5 phút ngày 10/8, đến ga Đồng Hới lúc 7 giờ ngày 11/8.

Đoàn tàu chất lượng JQB1 gồm 13 toa; trong đó, 6 toa giường nằm, 5 toa ghế ngồi, 1 toa phục vụ ăn uống và 1 toa phát điện, được chế tạo, sản xuất tại Việt Nam với công nghệ tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, tiện nghi cao.

Nội thất tàu được thiết kế hiện đại, với ghế ngồi xoay 360 độ, giường nằm tích hợp tivi, điều hòa có thể điều chỉnh theo khu vực, kết nối wifi, hệ thống vệ sinh hút chân không, phanh ABS và đồng hồ báo nhiệt độ đầu trục.

Nhiều du khách trên đoàn tàu chất lượng cao này cho biết họ lựa chọn tàu không chỉ vì sự tiện lợi, an toàn mà còn bởi hành trình đi qua những cung đường đẹp, trong đó có đoạn được đánh giá là một trong sáu tuyến đường sắt ấn tượng nhất thế giới.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, việc đưa vào vận hành đoàn tàu chất lượng cao tuyến Hà Nội-Quảng Trị và ngược lại được kỳ vọng mở ra cơ hội mới trong kết nối giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Quảng Trị, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến khám phá Di sản Thiên nhiên Thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng và các danh thắng của địa phương.

Đồng thời, du khách có thêm lựa chọn khi di chuyển và trải nghiệm dịch vụ ngày càng tiện ích, hiện đại của ngành đường sắt khi đến tỉnh Quảng Trị nói riêng, miền Trung nói chung.

Cùng ngày, đoàn tàu JQB2 chiều Đồng Hới-Hà Nội xuất phát lúc 15 giờ 20 phút tại ga Đồng Hới và đến ga Hà Nội lúc 4 giờ 15 ngày 12/8./.

