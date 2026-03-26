Hà Nội: Giải cứu nam thanh niên mắc kẹt trong thang máy chở hàng

Ngày 26/3, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) kịp thời giải cứu nam thanh niên bị kẹt trong thang máy chở hàng trong quá trình làm việc tại số nhà 223, phố Trần Đại Nghĩa (phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội).

Cụ thể, khoảng 12 giờ 50 phút ngày 26/3, Trung tâm thông tin Chỉ huy (Công an thành phố Hà Nội) nhận tin báo có nam thanh niên trong quá trình làm việc bị kẹt trong thang máy chở hàng tại phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) khẩn trương điều động 12 cán bộ, chiến sỹ cùng 2 phương tiện chuyên dụng; trong đó phần lớn là cán bộ, chiến sỹ cơ sở 2 của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 (được thành lập ngày 6/2/2026) đóng tại E7 phố Tạ Quang Bửu (phường Bạch Mai, Hà Nội) đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhận định nạn nhân bị kẹt trong thang máy chở hàng, đang trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Cán bộ, chiến sỹ đã nhanh chóng triển khai các trang thiết bị cứu hộ chuyên dụng chống đỡ cấu kiện, kịp thời cứu nạn nhân ra ngoài.

Sau khoảng 15 phút, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 đã đưa được nam thanh niên ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị thương nhẹ và đã được bàn giao cho lực lượng y tế cấp cứu. Hiện sức khỏe nạn nhân ổn định./.

