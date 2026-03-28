Trường phổ thông nội trú liên cấp: Xây ước mơ cho học sinh vùng biên Si Pa Phìn

Giữa vùng cao biên giới xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên, một ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp khang trang, hiện đại đã được đưa vào sử dụng, mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho hàng nghìn học sinh nơi đây. Đây cũng là ngôi trường đầu tiên hoàn thành trong tổng số 248 trường liên cấp tại các xã biên giới đất liền theo chủ trương của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực còn nhiều khó khăn.

Ngôi trường hiện đại giữa núi rừng Si Pa Phìn

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn nổi bật giữa núi rừng với quy mô gần 7ha, được quy hoạch bài bản, đồng bộ.

Những dãy nhà học 3 tầng mái đỏ xếp thành các khối liên hoàn, bao quanh sân trung tâm rộng lớn. Xen giữa là sân thể thao với mặt cỏ nhân tạo, khán đài kiên cố, nhà đa năng cùng hệ thống đường nội bộ được bê tông hóa, tạo nên một quần thể giáo dục hiện đại giữa vùng biên còn nhiều gian khó.

Các khối lớp học được thiết kế thông thoáng, hành lang rộng, ban công mở hướng ra núi đồi. Khuôn viên được trồng nhiều cây xanh, bồn hoa, tạo không gian học tập thân thiện, gần gũi với thiên nhiên.

Khu nội trú, nhà ăn, sân chơi… được bố trí hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Cổng trường được thiết kế xây dựng khang trang. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Theo thầy Nguyễn Văn Dúp, Hiệu trưởng nhà trường, việc được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại đã tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. Khi học sinh được học trong môi trường khang trang, có đầy đủ thiết bị dạy học và phòng học bộ môn, các em có điều kiện thực hành trực tiếp trên lớp, thay vì chỉ học lý thuyết như trước đây.

Cô giáo Vũ Thị Lương, người đã gần 20 năm gắn bó với vùng cao, cũng chia sẻ, sự thay đổi về cơ sở vật chất giúp việc dạy và học thuận lợi hơn rất nhiều. Phòng học rộng rãi, thoáng mát, thiết bị được trang bị đầy đủ giúp giáo viên dễ dàng đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường tương tác với học sinh.

Đặc biệt về bộ môn Lịch sử và Địa lý, trước kia ở trường cũ rất thiếu thốn về thiết bị dạy học thì ở trường mới, các loại bản đồ, các thiết bị hỗ trợ như tivi, máy chiếu cùng các thiết bị khác phục vụ cho công tác dạy học rất hiệu quả.

Đến Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn hôm nay, những lớp học kiên cố, sân trường rộn ràng tiếng cười đã thay thế hình ảnh những phòng học tạm, thiếu thốn trước đây, tạo nền tảng để giáo dục vùng biên từng bước phát triển bền vững.

Khát vọng vươn lên của học sinh vùng biên

Dù đã chuyển về học tại ngôi trường mới được 2 tháng, nhưng với em Lò Thị Long Nhi, học sinh lớp 8A1, cũng như nhiều học sinh nơi đây, niềm vui, sự phấn khởi vẫn còn nguyên vẹn. Việc được học tập trong môi trường khang trang, đầy đủ trang thiết bị và điều kiện sinh hoạt nội trú giúp các em duy trì nền nếp học tập tốt hơn.

“Em rất vui, phấn khởi và tự hào. Điều kiện học tập tốt hơn cũng giúp em có thêm động lực để phấn đấu thực hiện ước mơ của mình,” Nhi chia sẻ.

Cùng chung niềm vui đó, em Vàng Thị Hàng, học sinh lớp 8A1 cho biết trường mới có phòng học rộng rãi, thoáng mát, không gian mở, giúp học sinh cảm thấy thoải mái hơn, tinh thần học tập cũng được nâng lên rõ rệt.

Điểm nổi bật của ngôi trường là hệ thống phòng học chức năng hiện đại, từ tin học, âm nhạc đến các không gian giáo dục STEAM, robotics. Thông qua các hoạt động thực hành, học sinh được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề những kỹ năng cần thiết trong học tập và cuộc sống.

Theo thầy Nguyễn Văn Dúp, học sinh của trường chủ yếu là con em hộ nghèo, cận nghèo, nên điều kiện tiếp cận giáo dục hiện đại trước đây còn hạn chế. Vì vậy, nhà trường chú trọng giáo dục kỹ năng sống, giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cô Vũ Thị Lương, giáo viên của trường chia sẻ khi điều kiện học tập được cải thiện, học sinh cũng thay đổi rõ rệt về thái độ học tập. Các em hào hứng, tập trung hơn trong các giờ học, đặc biệt là học sinh nội trú có điều kiện học tập buổi tối ổn định, nền nếp hơn. Điều kiện sinh hoạt nội trú cũng được cải thiện rõ rệt, với khu ở sạch sẽ, rộng rãi, chế độ ăn uống được bảo đảm, giúp học sinh yên tâm học tập.

Một ngôi trường mới, một cách học mới. Ở nơi biên giới còn nhiều khó khăn, đây không chỉ là công trình giáo dục mà còn là nơi gửi gắm niềm tin cho tương lai. Từ Si Pa Phìn hôm nay, những ước mơ đang được chắp cánh bởi chính những lớp học nơi vùng cao biên giới, góp phần tạo nguồn nhân lực cho địa phương trong những năm tới.

Tỉnh Điện Biên đang tiếp tục triển khai xây dựng 14 trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại nhằm hiện thực hóa mục tiêu hình thành 15 trường trên địa bàn. Trong số đó, 9 trường đã được khởi công từ cuối năm 2025 và 5 trường được khởi công vào ngày 19/3 vừa qua.

Khi hoàn thành, hệ thống trường liên cấp này được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng giáo dục ở các xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn./.

