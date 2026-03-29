Ngày hội việc làm 2026 tại Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn: Trao bằng tốt nghiệp, mở lối tương lai

Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2023 Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn (BKC), khai mạc Ngày hội việc làm năm 2026.

Ngày 28/3, Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn (BKC) đã tổ chức thành công hai sự kiện quan trọng: Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho hơn 500 tân cử nhân, kỹ sư hệ Cao đẳng chính quy khóa 2023, đồng thời khai mạc Ngày hội việc làm năm 2026. Sự kiện kép này không chỉ đánh dấu cột mốc kết thúc hành trình học tập mà còn là cầu nối vững chắc đưa sinh viên bước vào thị trường lao động.

Trong không khí trang trọng, buổi lễ đã vinh danh thành quả học tập của các sinh viên khóa 2023 – những người đã trải qua 2,5 năm rèn luyện và trưởng thành. Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Đức Dũng - Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn nhấn mạnh: “Tấm bằng tốt nghiệp không phải là đích đến. Tấm bằng chỉ là tấm vé để các em bước vào cuộc đời.” Thông điệp này gửi gắm đến các tân khoa tinh thần học tập suốt đời, bản lĩnh vượt qua thử thách và khát vọng vươn lên trong bối cảnh thế giới không ngừng biến đổi.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Dũng - Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Điểm nhấn của ngày hội là việc nhà trường công bố quyết định và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên, khẳng định chất lượng đào tạo gắn liền với thực tiễn. Nhà trường cũng bày tỏ niềm tin rằng các tân cử nhân, kỹ sư Bách Khoa Sài Gòn sẽ mang theo tri thức, nhân cách và tinh thần trách nhiệm để lập thân, lập nghiệp, trở thành niềm tự hào của gia đình và xã hội.

Cùng với niềm vui ra trường, Ngày hội việc làm năm 2026 được tổ chức với mục đích tạo môi trường kết nối trực tiếp giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên.

Sự kiện này thu hút hơn 40 doanh nghiệp, tập đoàn tham gia đặt gian hàng tuyển dụng, mang đến hàng trăm cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp cũng như việc làm ngoài giờ cho sinh viên đang theo học. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu “sinh viên tốt nghiệp không thất nghiệp” mà nhà trường theo đuổi.

Các sinh viẻn háo hức, phấn khởi trong Lễ bế giảng tại trường. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Tại ngày hội, sinh viên không chỉ được tham quan các gian hàng, nộp hồ sơ ứng tuyển mà còn có cơ hội phỏng vấn trực tiếp, tìm hiểu quy trình sản xuất, văn hóa doanh nghiệp và các yêu cầu tuyển dụng thực tế. Về phía doanh nghiệp, đây là dịp để tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao đã qua đào tạo bài bản, xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhà trường. Nhà trường cũng đã thiết lập các mức tài trợ học bổng từ Đơn vị đồng hành đến Kim cương nhằm khuyến khích sự đồng hành của các đối tác.

Lễ bế giảng và Ngày hội việc làm 2026 đã khép lại một khóa học đầy ý nghĩa, đồng thời mở ra cánh cửa mới cho các tân khoa. Với sự chuẩn bị chu đáo từ kiến thức chuyên môn đến các cơ hội việc làm thiết thực, Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn tiếp tục khẳng định vai trò là địa chỉ đào tạo uy tín, nơi ươm mầm và hiện thực hóa khát vọng nghề nghiệp của thế hệ trẻ./.

Ngày hội Việc làm trở thành cầu nối cho sinh viên tự tin bước vào thị trường lao động. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam VEC. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Ban Giám hiệu nhà trường chụp hình lưu niệm cùng khách mời và sinh viên. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)