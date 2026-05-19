Sạt lở đất, đất đá gây nguy hiểm cho người và các phương tiện ở Sơn La

Chiều tối 19/5, tại khu vực bản Chẹn, xã Tạ Khoa (Sơn La) đã xảy ra sạt lở đất, đất đá tràn xuống mặt đường gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, trên địa bàn xã Tạ Khoa xảy ra mưa lớn kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ. Đây là khu vực có nhiều đồi, núi đá cao, dốc nên khi gặp mưa lớn đã khiến đất, đá bị sạt trượt xuống lòng đường, kéo dài hàng chục mét; cá biệt có một số tảng đá lớn, dài hơn 1m.

Tuy nhiên, điểm sạt lở không có người dân sinh sống, thời điểm xảy ra vụ việc không có phương tiên di chuyển qua nên không gây thương vong, thiệt hại tài sản.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tạ Khoa Nguyễn Xuân Hùng cho biết, những ngày qua, trên địa bàn xã có mưa vừa, mưa to tiềm ẩn nguy cơ cao bị sạt lở đất đá, nhất là ở khu vực núi cao.

Vụ sạt lở xảy ra chiều tối hôm nay không gây thiệt hại, nhưng khiến các phương tiện khó di chuyển qua, nhất là các loại xe ôtô gầm thấp.

Điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 37, không thuộc phạm vi phụ trách, quản lý của xã. Vì vậy, ngay khi biết thông tin, lãnh đạo xã đã nhanh chóng liên lạc với các đơn vị, lực chức năng liên quan khẩn trương huy động người, phương tiện đến hiện trường tiến hành san gạt đất đá để người và phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Hùng, hiện nay trên địa bàn xã vẫn có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá. Do đó, các phương tiện khi lưu thông cần chú ý quan sát, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng nếu có và hạn chế di chuyển trong thời điểm mưa lớn để bảo đảm an toàn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La, từ chiều 19/5, ở nhiều xã, phường trên địa bàn đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-67 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Sơn La đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo, trong vài giờ tới nhiều khu vực tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy từ 25-30 mm có nơi trên 50 mm; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều xã, phường. Đặc biệt, từ đêm 19 đến chiều 21/5, ở tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40-100 mm, có nơi trên 120 mm.

Ngoài ra, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh tế-xã hội, gây ngập úng tại ở vùng trũng và đô thị.

Cùng đó, trời mưa khiến đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Vì vậy, người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông, nhất là qua các cung đường đèo, cua gấp cần tập trung lái xe, quan sát từ xa, đi đúng làn đường, di chuyển chậm… để đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn có thể xảy ra./.

