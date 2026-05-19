Mưa lớn ở Bắc Bộ làm hư hỏng 33 ngôi nhà, sạt lở nhiều đoạn đường và điểm trường

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết theo báo cáo nhanh của các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh, Thái Nguyên, đợt mưa lớn diện rộng xảy ra vào khoảng thời gian từ đêm 18/5 đến sáng 19/5 đã khiến 33 nhà bị hư hỏng, tốc mái; gần 100ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều đoạn đường, điểm trường, chợ bị sạt lở…

Cụ thể, tính đến 17 giờ hôm nay (19/5), có 33 nhà bị hư hỏng, tốc mái tại tỉnh Tuyên Quang; 97,6ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (trong đó tại tỉnh Thái Nguyên có 10,64ha; tỉnh Tuyên Quang 1,34ha; tỉnh Quảng Ninh 85,68ha).

Mưa lớn cũng khiến 10 con gia súc, 315 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về thủy sản, tại tỉnh Tuyên Quang có 7.751 con cá tầm, 2.015kg cá, 400 con cá giống bị thiệt hại; tại tỉnh Quảng Ninh có 7 bể cá tầm thương phẩm, khoảng 11.000 con (27,5 tấn) bị cuốn trôi, ảnh hưởng 80 bể cá, 10.000 con cá giống.

Đối với giáo dục và công trình khác, mưa lớn đêm 18/5 đến sáng 19/5 đã khiến 2 điểm trường và 1 chợ bị sạt lở đất gây ảnh hưởng tại tỉnh Tuyên Quang.

Trong đợt mưa trên, tình trạng sạt lở cũng đã xảy ra tại một số tuyến đường giao thông nông thôn ở các xã Nấm Dẩn, Khuôn Lù, Nậm Dịch, Kiến Thiết, Hồ Thầu, Linh Hồ (tỉnh Tuyên Quang); các xã Cẩm Giàng, Phủ Thông (tỉnh Thái Nguyên) và ngập lụt một số tuyến đường giao thông tại phường Mông Dương (tỉnh Quảng Ninh).

Ngoài ra, mưa lớn cũng đã khiến nhiều hộ dân ở tỉnh Quảng Ninh phải sơ tán do ngập lụt. 115 hộ dân tại phường Mông Dương phải sơ tán đã trở về nhà.

Thông tin thêm về tình hình mưa, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết từ 19 giờ ngày 18/5 đến 16 giờ 19/5, khu vực Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa 50-100mm, riêng các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh có mưa 80-150mm.

Một số trạm có lượng mưa lớn như: Việt Lâm (Tuyên Quang) 248mm, Bản Ngần (Tuyên Quang) 211mm, Đông Viên (Thái Nguyên) 117mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 240mm, Dương Huy (Quảng Ninh) 187mm.

Dự báo từ đêm nay (19/5) đến ngày 21/5, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm./.

Miền Bắc sắp đón thêm đợt mưa lớn, chuyên gia cảnh báo nhiều thiên tai cực đoan Dự báo mưa diện rộng ở Bắc Bộ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Đáng chú ý, xu thế El Nino phát triển sớm và mạnh hơn dự báo có thể làm gia tăng nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm từ cuối năm 2026.