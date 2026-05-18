Mưa lớn, dông, lốc tại nhiều địa phương gây thiệt hại ước hơn 10 tỷ đồng

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 8 giờ ngày 18/5, mưa lớn, dông, lốc xảy ra từ ngày 15-17 đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương.

Ước tính khoảng 10,2 tỷ đồng (Cao Bằng 6,7 tỷ đồng; Đắk Lắk 3,5 tỷ đồng; các tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa chưa có ước tính thiệt hại).

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn, dông, lốc đã làm 1 người bị thương (do cây đổ vào người); 1 nhà sập; 26 nhà tốc mái, hư hỏng; 5 cột điện bị gãy, đổ; 1 trạm biến áp bị hư hỏng.

Đối với tỉnh Cao Bằng, mưa lớn, dông, lốc làm 187 nhà bị ngập dưới 1m (hiện nước đã rút); 251,04 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 1 điểm trường bị ngập; 200m kênh mương bị bồi lấp; 28 vị trí trên Quốc lộ 4A; 7 vị trí đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng; 1 xe ôtô khách bị hư hỏng do lũ cuốn.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dông đã làm đứt dây neo khiến 2 tàu bị chìm (hiện chính quyền và người dân đã trục vớt đưa vào gần bờ), 1 nhà bị tốc mái, hư hỏng do mưa dông.

Tại Hà Tĩnh, sáng 18/5, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc sét đánh trúng một đàn bò thả rông tại địa phương, khiến 5 con bị chết. Thống kê ban đầu cho thấy vụ việc gây thiệt hại kinh tế khoảng 100 triệu đồng cho các hộ gia đình nông dân.

Vào đêm 17/5, trên địa bàn xã Trường Lưu nói riêng và khu vực tỉnh Hà Tĩnh nói chung đã xuất hiện một đợt thời tiết cực đoan, mưa lớn kéo dài kèm theo dông lốc và sấm sét dữ dội. Do đàn bò được các hộ dân chăn thả rông, không kịp lùa về chuồng trại nên đã gặp phải tai nạn này.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo các hộ dân không nên thả rông gia súc qua đêm khi thời tiết có dấu hiệu chuyển biến xấu. Cần chủ động cập nhật các bản tin dự báo thời tiết, đặc biệt là các cảnh báo về dông, lốc, sét; nhanh chóng đưa vật nuôi về nơi trú ẩn an toàn, kiên cố khi có mưa lớn kèm sấm sét nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Ngoài ra, mưa lớn, dông, lốc làm 168,56 ha lúa và hoa màu bị ngập tại các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa và Đắk Lắk; một số nhà bị ngập tại Quảng Ninh (hiện nước đã rút); 1 nhà di dời do nguy cơ sạt lở (Quảng Ninh); 2 vị trí trên Quốc lộ 18C (Quảng Ninh) bị sạt lở, hiện đã thông tuyến và 1 vị trí đường tỉnh 326 tại Quảng Ninh bị sạt lở, hư hỏng, hiện đã khắc phục tạm thời để phương tiện qua lại; việc ngập cục bộ trên các tuyến phố tại Quảng Ninh, hiện nước đã rút.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến 13 giờ 30 phút ngày 18/5, khu vực tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 15mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực trên.

Trong khoảng 6 giờ tới (từ nay đến 13 giờ 30 phút), nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Lai Châu, đặc biệt tại các xã, phường: Mường Khoa, Nậm Tăm, Tân Phong; Bình Lư, Dào San, Hồng Thu, Khổng Lào, Khun Há, Pa Tần, Phong Thổ, Pu Sam Cáp; Bản Bo, Bum Nưa, Nậm Cuổi, Nậm Mạ, Đoàn Kết, Sì Lở Lầu, Sìn Hồ, Tủa Sín Chải.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa dông ở nhiều khu vực trong cả nước có khả năng kéo dài đến ngày 21/5. Theo đó, trong ngày và đêm 18/5, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Khu vực Tây Bắc Bộ, từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

