Đắk Lắk: Một cá thể voi nhà chết chưa rõ nguyên nhân khi thả nuôi trong rừng

Ngày 19/5, ông Nguyễn Công Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk xác nhận con voi nhà có tên P Lăng (44 năm tuổi) được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng (buôn Ea Mar, xã Buôn Đôn) vừa được phát hiện đã chết trong rừng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 18/5, ông Y Lít Ksơr (chủ voi ở xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) đi thăm voi như thường lệ thì phát hiện voi đã chết tại khu thuộc khoảnh 10, tiểu khu 460, giáp lâm phần của Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng nên trình báo với chính quyền.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Buôn Đôn và các ngành chức năng liên quan đã đến hiện trường kiểm tra, xác minh và ghi nhận voi nhà P Lăng chết không rõ nguyên nhân, qua kiểm tra chưa phát hiện có tác động ngoại lực hay tác động nào từ con người.

Theo chủ voi, từ tháng 3/2026, voi P Lăng có biểu hiện động dục. Những ngày trước khi chết, voi vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Qua kiểm tra hiện trường và khám nghiệm bên ngoài, lực lượng chức năng ghi nhận cơ thể voi còn nguyên vẹn, chưa phát hiện dấu vết ngoại lực tác động. Khu vực xung quanh nơi voi chết cũng không có dấu hiệu giãy giụa hay nghi vấn bất thường.

Đại diện chủ voi có nguyện vọng đem xác voi về chôn cất theo phong tục địa phương, không yêu cầu mổ khám xác định nguyên nhân voi chết; đồng thời cam kết không sử dụng, mua bán các bộ phận của voi.

Toàn tỉnh Đắk Lắk chỉ còn hơn 30 cá thể voi nhà và khoảng 80 cá thể voi hoang dã. Đàn voi Đắk Lắk là một trong các biểu tượng văn hóa đặc trưng của vùng Tây Nguyên và hiện đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do số lượng giảm mạnh./.

