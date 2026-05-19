Việt Nam đặt mục tiêu 80% tiêu chuẩn quốc gia hài hòa quốc tế vào năm 2035

Chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2035 đặt mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn hiện đại, hài hòa với quốc tế và trở thành động lực cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Theo chiến lược, đến năm 2035, Việt Nam phấn đấu 80% tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế; 60% tiêu chuẩn được xây dựng từ nhu cầu thực tiễn của thị trường; đồng thời ưu tiên phát triển các tiêu chuẩn phục vụ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật và công nghệ chiến lược.

Chiến lược cũng hướng tới nâng cao vai trò của Việt Nam trong các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hội nhập kinh tế toàn cầu./.