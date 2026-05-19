Multimedia

Việt Nam đặt mục tiêu 80% tiêu chuẩn quốc gia hài hòa quốc tế vào năm 2035

Chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2035 đặt mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Dương Linh
info-vietnam-tcvn-ok.png

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn hiện đại, hài hòa với quốc tế và trở thành động lực cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Theo chiến lược, đến năm 2035, Việt Nam phấn đấu 80% tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế; 60% tiêu chuẩn được xây dựng từ nhu cầu thực tiễn của thị trường; đồng thời ưu tiên phát triển các tiêu chuẩn phục vụ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật và công nghệ chiến lược.

Chiến lược cũng hướng tới nâng cao vai trò của Việt Nam trong các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hội nhập kinh tế toàn cầu./.

#Phát triển tiêu chuẩn quốc gia #Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo #Tiêu chuẩn quốc tế hài hòa #Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực #Tiêu chuẩn phục vụ công nghệ chiến lược #Chuyển đổi xanh và phát triển bền vững #Phát triển công nghệ AI và dữ liệu lớn
Theo dõi VietnamPlus

NGHỊ QUYẾT 57 VỀ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KHCN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 19/5/2026, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.