Thả 3 cá thể rùa biển nguy cấp, quý hiếm trong Sách Đỏ Việt Nam về biển

Ngày 17/5, tại bãi tắm Cửa Việt, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt và ngư dân địa phương tổ chức thả 3 cá thể rùa biển nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Cụ thể, 3 cá thể rùa biển nặng khoảng 1,5kg, chiều dài mai khoảng 25cm, rộng 20cm (thường gọi là vích, rùa xanh) bị mắc lưới, trôi dạt trên biển, được ngư dân Bùi Đình Thủy (trú tại thôn 4, xã Cửa Việt) phát hiện trong quá trình khai thác thủy sản trên vùng biển Cồn Cỏ vào ngày 16/5.

Nhận rõ tầm quan trọng của loài rùa quý, ngư dân Bùi Đình Thủy đã cẩn thận gỡ 3 cá thể rùa biển ra khỏi lưới, đưa lên thuyền và vận chuyển vào bờ, bảo đảm các biện pháp an toàn cho rùa biển rồi bàn giao cho các cơ quan chức năng.

Sau khi kiểm tra sức khỏe, cả 3 cá thể rùa biển đã được thả trở lại môi trường tự nhiên trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng, người dân và du khách.

Rùa xanh là một trong những loài rùa biển hoang dã nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam, Danh lục đỏ IUCN và Phụ lục I Công ước CITES - Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp…/.

