Quảng Trị: Sét đánh chết 14 con bò tại xã Hướng Lập

Chiều 16/5, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh làm chết 14 con bò của người dân tại thôn Cù Bai.

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Lập đã tổ chức khử trùng, tiêu hủy tập trung số bò chết theo đúng quy định; đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê để đề xuất cấp trên xem xét hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 15/5, trong lúc đi vào rừng, ông Hồ Văn Trung (trú tại xã Hướng Lập) phát hiện 14 con bò chết tại khu vực rừng Trắc Nòi, thuộc địa phận thôn Cù Bai.

Nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Lập phối hợp với Đồn Biên phòng Hướng Lập và Công an xã tổ chức kiểm tra hiện trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đàn bò đã chết từ khoảng ngày 12/5, thời điểm trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm dông sét.

Khi được phát hiện, các con bò trong tình trạng da cháy xém và nằm liền kề nhau dưới gốc cây, cách nhau khoảng 1-2m. Xung quanh khu vực còn ghi nhận nhiều cây cối có dấu hiệu bị cháy.

Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân khiến đàn bò chết là do bị sét đánh. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 150 triệu đồng. Số bò nói trên thuộc sở hữu của 6 hộ dân tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo dông lốc, sét đánh; chủ động đưa gia súc, gia cầm về khu vực chuồng trại kiên cố, tránh thả rông trong rừng, trên đồi cao, khu vực trống trải hoặc gần các cây lớn khi trời có dấu hiệu dông sét.

Người dân cũng cần hạn chế ra ngoài trong thời điểm mưa dông, không trú mưa dưới gốc cây, gần cột điện để phòng tránh nguy cơ bị sét đánh, giảm thiểu thiệt hại về người và vật nuôi./.

