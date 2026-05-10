Cà Mau: Đang cưa cây gặp mưa lớn, người đàn ông bị sét đánh tử vong

Tối 10/5, Ủy ban Nhân dân xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn do thiên tai khiến một người tử vong.

Nạn nhân bị sét đánh trúng khi đang cưa cây thuê trong điều kiện thời tiết mưa dông phức tạp.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Đá Bạc, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 10/5. Nạn nhân được xác định là ông B.S.T (sinh năm 1971), cư ngụ tại ấp 11, xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau.

Vào thời điểm trên, ông B.S.T đang cầm máy cưa để cắt cây thuê cho một hộ dân tại ấp Vồ Dơi, xã Đá Bạc.

Trong lúc nạn nhân đang nỗ lực hoàn thành công việc để vào nơi trú ẩn thì một cơn mưa lớn kèm theo dông lốc và sấm sét bất ngờ xuất hiện.

Do làm việc ở không gian trống trải, ông B.S.T đã không may bị sét đánh trúng và tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Đá Bạc đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh hiện trường.

Gia đình nạn nhân xác định rõ nguyên nhân tử vong do tai nạn thiên tai nên không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về địa phương lo hậu sự.

Cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau đưa ra cảnh báo về tình hình thời tiết nguy hiểm. Theo đó, thời tiết tại địa phương đang trong giai đoạn chuyển mùa và được dự báo sẽ tiếp tục xuất hiện các cơn mưa dông tập trung vào buổi trưa và chiều tối, thường xuyên kèm theo sấm sét và lốc xoáy.

Lý giải về hiện tượng này, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau cho biết sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây dông tích điện trái dấu hoặc giữa đám mây và mặt đất.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau khuyến cáo trường hợp phóng điện từ đám mây xuống đất và sét thường đánh vào các vị trí cao, đơn độc như cây cổ thụ hoặc người đứng ở vùng trống trải.

Trên một cánh đồng phẳng, cơ thể người hoặc một cây đơn độc sẽ trở thành điểm thu lôi tự nhiên. Do đó, khi thấy mây đen kéo đến, người dân đang làm việc ngoài đồng ruộng, bãi trống phải lập tức di chuyển vào nơi trú ẩn an toàn như nhà kiên cố hoặc ôtô đóng kín cửa; tuyệt đối không đứng dưới gốc cây, cạnh cột điện hay các cấu trúc cao giữa bãi trống.

Trong trường hợp không kịp tìm nơi trú ẩn kiên cố, chuyên gia cũng hướng dẫn người dân nên tìm các vị trí thấp như hố hoặc rãnh khô để tạm thời trú ẩn nhằm giảm thiểu rủi ro bị sét đánh trúng./.

