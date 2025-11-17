Cà Mau: Sét đánh làm hai người tử vong tại chỗ

Ngày 17/11, ông Trần Hoàng Khải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tại nạn do sét đánh làm hai người tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, tại ấp 12, xã Vĩnh Hậu xảy ra vụ sét đánh làm 2 người thiệt mạng tại chỗ. Nạn nhân là anh Trần Thanh Lâm, (sinh 1991) và anh Lâm Văn Hiền (sinh 1987), cùng ngụ ấp 37, xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau.

Cả hai làm công việc chăm sóc ao nuôi tôm theo công nhật cho chủ ao là ông Trần Văn Hậu, trong lúc 2 người đang đi vệ sinh bạt ao tôm bị sét đánh trúng.

Tại hiện trường, lực lượng công an xã ghi nhận, ông Hiền nằm bất động trên bờ vuông, quần áo cháy rụi, cơ thể còn dấu hiệu nhiệt khi bị sét đánh. Ông Lâm thì chìm dưới ao tôm, nằm cách xác ông Hiền khoảng 10m. Thi thể 2 nạn nhân được cơ quan chức năng ghi lại hiện trường, khám nghiệm theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hậu cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã đã tổ chức đoàn đến nắm bắt tình hình, liên lạc với thân nhân của người chết để có sự trợ giúp cần thiết.

Cả hai nạn nhân tử vong đều sinh sống tại ấp 17, xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau đến xã Vĩnh Hậu làm thuê. Gia đình đã đến nhận và đưa thi thể về mai táng, đồng thời không yêu cầu gì, bước đầu chủ trại tôm hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu để gia đình lo hậu sự./.

Điện Biên: Sét đánh khiến hai người tử vong, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng Vào khoảng 10 giờ ngày 6/10, vợ chồng ông Giàng A Sình (sinh năm 1973) và bà Sùng Thị Dế (sinh năm 1975), trú tại bản Kề Cải, xã Pú Nhung bị sét đánh tử vong khi đang làm nương tại khu vực cuối bản.