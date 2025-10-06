Điện Biên: Sét đánh khiến hai người tử vong, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng

Ngày 6/10, trên địa bàn xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên xảy ra mưa lớn kèm giông, sét gây thiệt hại về người và tài sản.

Ông Nguyễn Văn Bách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pú Nhung cho biết vào khoảng 10 giờ ngày 6/10, vợ chồng ông Giàng A Sình (sinh năm 1973) và bà Sùng Thị Dế (sinh năm 1975), trú tại bản Kề Cải, xã Pú Nhung bị sét đánh tử vong khi đang làm nương ngô tại khu vực cuối bản.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã Pú Nhung đã chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an cùng các đoàn thể và chính quyền bản kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng y tế, nhân dân trong bản tổ chức xác minh, bảo đảm an toàn khu vực xảy ra sự cố.

Mưa lớn cũng gây sạt lở nghiêm trọng tại một số tuyến đường như: Phình Sáng-Mường Giàng và Phiêng Pi-Trại Phong, với khối lượng đất đá ước tính khoảng 50.000 m3, khiến giao thông tạm thời bị chia cắt.

Thiệt hại về hoa màu, vật nuôi, thủy sản, thống kê sơ bộ ước khoảng 80 triệu đồng.

Ủy ban Nhân dân xã Pú Nhung đã chủ động báo cáo cấp trên, đồng thời chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục hỗ trợ theo quy định của Nhà nước đối với gia đình có người tử vong do thiên tai; hướng dẫn gia đình lo hậu sự chu đáo, bảo đảm phong tục tập quán, an ninh trật tự địa bàn.

Bên cạnh đó, chính quyền xã huy động các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân bản Kề Cải cùng tham gia giúp đỡ, hỗ trợ về tinh thần, vật chất, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” của cộng đồng địa phương.

Ủy ban Nhân dân xã, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự huy động lực lượng chuyên môn tuyên truyền, cảnh báo người dân và đang triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai; tiếp tục tổ chức kiểm tra, khắc phục tạm thời tại các điểm sạt lở để đảm bảo giao thông cho người dân; cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Bên cạnh đó, vận động các hộ tìm địa điểm chuyển đến an toàn, xã sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí di dời theo quy định; huy động lực lượng xung kích và nhân dân hót sạt tạm thời, cho xe máy đi lại được; cảnh báo phương tiện ô tô không vào khu vực ách tắc./.

