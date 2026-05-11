Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản sa lưới sau gần 22 giờ gây án

Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã truy bắt thành công kẻ lừa đảo chiếm đoạt xe máy, một lần nữa khẳng định quyết tâm trấn áp tội phạm trong thời gian nhanh nhất.

Xuất phát từ tin báo của người dân về vụ lừa đảo qua mạng xã hội, Công an xã Bình Hưng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc. Chỉ sau gần 22 giờ truy xét, đối tượng gây án đã bị bắt giữ.

Thông tin ban đầu cho biết, anh Lê Vĩ Khang (ngụ tại địa chỉ 35/7, ấp 28, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) có đăng bán một xe gắn máy hiệu Exciter trên trang Facebook cá nhân. Một đối tượng đã liên hệ hỏi mua.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9/5, người này đến phòng trọ của anh Khang để xem xe. Sau khi kiểm tra phương tiện, đối tượng đã lợi dụng sơ hở của bị hại, cầm theo giấy tờ xe rồi bất ngờ điều khiển xe bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ bị hại vào lúc 22 giờ cùng ngày, Công an xã Bình Hưng đã khẩn trương phối hợp với Tổ địa bàn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Các lực lượng đã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, rà soát dấu vết và tổ chức truy xét đối tượng xuyên suốt.

Đến 16 giờ 20 phút ngày 10/05, chỉ chưa đầy 22 giờ sau khi gây án, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Khánh Vi (sinh năm 1998, quê tỉnh Cà Mau). Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc và truy bắt thành công đối tượng sau gần 22 giờ gây án một lần nữa cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an Thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Kết quả này góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo sự an tâm cho nhân dân trên địa bàn./.