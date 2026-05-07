Hải Phòng: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1982, trú tại số 22 ngõ Đông Bình, tổ dân phố số 4, phường Hồng An, thành phố Hải Phòng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Được biết, Hùng là cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Mạnh Hùng bị xác định là dù không có chức năng, thẩm quyền và không được cơ quan, tổ chức nào giao nhiệm vụ nhưng đã đưa ra thông tin gian dối về việc có thể làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đào Ngọc Bảo (sinh năm 1982, trú tại số 2/36 Trần Quang Khải, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

Tin tưởng các thông tin Hùng đưa ra là thật, ông Bảo đã chuyển cho Hùng tổng số tiền là 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận, Hùng đã chiếm đoạt toàn bộ để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Trước đó, Nguyễn Mạnh Hùng cũng từng liên quan đến nhiều vụ việc tương tự. Theo phản ánh của ông T.H.N (trú tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng), ngày 6/1/2022, tại nhà riêng của đối tượng, Hùng đã nhận 700 triệu đồng của ông T.H.N để cam kết làm thủ tục giấy tờ đất nhưng sau đó cũng không thực hiện. Ông T.H.N đã làm đơn kiện các cơ quan chức năng.

Theo quyết định ngày 19/8/2024 của Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng (cũ), Hùng xác nhận còn nợ ông T.H.N 323 triệu đồng tính đến ngày 9/8/2024.

Theo nội dung thỏa thuận được tòa án công nhận, chậm nhất đến ngày 16/2/2025, Nguyễn Mạnh Hùng phải thanh toán toàn bộ 323 triệu đồng cho ông T.H.N.

Trường hợp không thanh toán đúng hạn, ông T.H.N có quyền đề nghị cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành và Hùng phải chịu lãi suất 20%/năm đối với khoản tiền chậm trả kể từ thời điểm có đơn yêu cầu thi hành án. Tuy nhiên, đến nay, Hùng không chấp hành bản án./.

